多明尼加斷交 駐多大使預計一週內返台

2018-05-01 21:05 中央社 台北1日電



中華民國與多明尼加今天斷交。知情官員說，多國政府表示將於30天內撤離在台北的大使館，依互惠原則，中華民國駐多國大使館會在30天內撤離；駐多國大使湯繼仁預計一週內返台。

知情官員表示，多明尼加代理外交部長當地時間4月30日晚間約見湯繼仁時，提出一封通知信函，表示將與中華民國斷交，在中華民國駐多國大使館撤離之前，大使館人員持續享有特權與豁免，而多明尼加駐台大使館也將於30天內撤離。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部上午表示，自即日起終止與多明尼加的外交關係，全面停止雙邊合作與援助計畫，並將撤離大使館與技術團人員。與多明尼加終止外交關係後，中華民國的邦交國目前僅有19國。

知情官員告訴中央社記者，多國政府雖未給予駐多國大使館撤離的期限，但依照互惠原則，大使館會在30天內撤離。而湯繼仁將於大使館降旗後，預計一週內返抵台灣，未來由大使館代辦負責撤館後續事宜。

至於未來雙方在大使館撤離後，雙邊關係如何維持？官員表示，將來如何維持領務、經貿的關係，還需要雙方進一步協商。

此外，外交部發言人李憲章表示，駐多明尼加大使館、農技團人員與眷屬共有48人，旅居多明尼加的台僑有近1000人。因應台多斷交，政府正研議多國領務轄區劃分，以確保旅居多國台商、僑胞的基本權益，以及未來政府提供的服務可以無縫接軌。

同時，外交部指出，多明尼加在台軍校生、留學生、獎助學金學生人數共有50人。知情官員表示，依照慣例，他們會在學期結束後，離開台灣。