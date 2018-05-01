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多台斷交之際接見美眾議員 蘇嘉全：最難風雨故人來

2018-05-01 19:18聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院蘇嘉全今天接見美國聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）及資深政策顧問伊科庫（Robert Ikoku）等一行。由於今天多明尼加宣布與我國斷交，蘇嘉全在致詞時也有感而發地說，「最難風雨故人來」，蓋耶哥在此時來訪，是最鼓舞我國國人人心的舉動，「也提醒我們，在國際社會中對我國關心的友人仍多，而台灣人民不論受到各種打壓，仍會選擇以真誠走向世界，去結交更多的朋友。」

蘇嘉全表示，特別感謝蓋耶哥的大力協助，支持我國參與「世界衛生大會（WHA）」、「國際民航組織（ICAO）」及「國際刑警組織（INTERPOL）」等國際組織相關法案，並親自出席去年9月我農訪團於美國會舉辦之酒會及10月雙橡園國慶酒會，這些實際行動都在在表示蓋耶哥對台灣的關心。

蘇嘉全也說，中華航空在上個月正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，每天飛航一個往返航班，非常樂見台灣在美國各地區之間，能夠開闢更多新航線，讓兩國民眾的聯繫更加強化，使台美關係更上層樓。在台美教育交流方面，希望看到台灣的教育機構，能夠與美國優秀的學校結成姊妹校，並互相交換學生，從教育層面增進台灣與美國彼此的了解。

蘇嘉全指出，根據美國自由之家評比，台灣的自由度分數高達93分，接近日本，排名亞洲第二。可見台灣與美國都是共享民主、自由、人權等普世價值的國家。他也提到，目前中國大陸用各種方式使台灣無法走入世界，台灣人民有必要獲得更好的防禦能力，以防止中國大陸對台侵略。如果未來美國能幫助台灣增加防禦能力，台灣就能進行更好的自我保護。

蓋耶哥則表示，感謝這次訪問的機會，相信台美關係會在共同利益上增強。他也對台多之間的斷交感到遺憾，但更相信因為這樣的原因，讓台美間更增加了互動的理由。未來他希望能透過像美國國會「台灣連線」以及「台灣旅行法」等相關組織及規定，持續與台灣互動，並推動使台灣在國際社會中能有更多可以扮演的角色。

蓋耶哥說，他身為聯邦眾議院軍事委員會成員，認同台灣應有自我防衛能力，他們未來會對此進行多方溝通，推動對台軍售。他表示，台美關係是特別且跨黨派的。我國若有其它需求，可與他本人、助理以及任何訪台的美國國會議員表達。蓋耶哥亦笑言，從今天在立法院外看到的示威群眾就可以體會到，台美都是完全成熟的民主國家，在美國也常看到這種場景，而只有真正民主國家才能讓大家表達不同意見。

立法院長蘇嘉全（右）今天接見美國聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）。...
立法院長蘇嘉全（右）今天接見美國聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）。圖／立法院提供
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