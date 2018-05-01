多國為金援及安理會席次與台斷交：多居台學者

2018-05-01 19:19 中央社 台北1日電



中國外交部長王毅(右)與多明尼加外交部長瓦爾加斯(左)1日上午在北京舉行簽署儀式，紀念兩國建交。 路透 分享 facebook 台灣與多明尼加斷交，一位不願具名的多明尼加居臺學者表示，2016年多國總統梅迪納(Danilo Medina)上台後推動一系列的改革，對國內造成沉重的財政負擔，導致政府極需外援，因而與中國大陸建交以換取中共的金援。

這名學者在接受中央社記者訪問時表示，今年多明尼加政府打算爭取聯合國安理會席次，為了在安理會選舉時獲得中國大陸的支持，因而向中共靠攏。

他說，2007年哥斯大黎加與多明尼加相互角逐中美洲在聯合國安理會的席次，哥國與中華民國斷交並與中共建交。這一斷交，也導致其他的中美洲邦交國產生了與台灣斷交的念頭。然而，由於當時的多國總統費爾南德斯(Leonel Fernandez)與中華民國政府保持友好關係，在其全面支持下兩國才未斷交。

此外，該學者也表示，長期與中華民國保持友好關係的多國前外交部長莫拉萊斯(Carlos MoralesTroncoso)於2014年辭世，而多國外交部長瓦爾加斯(Miguel Vargas)就任後，多國外交政策從原本友台轉向與中國積極發展關係。

在經濟與投資方面，該學者也表示，目前有超過5,000名中國人在多國經營飯店業、餐飲業、經商等。多國政府為了解決因改革帶來的財政負擔，將腦筋動到他們身上，試圖讓他們納稅以增加稅收。中國在多國的投資年年增加，反觀，台灣不論人口或在多國的投資規模，都比不上中國。

在答覆關於台多在斷交後兩國是否可能維持貿易關係的詢問時，該學者表示，雙方是否在斷交後互設經貿代表處以維持雙邊貿易，還有待觀察。他強調，台多兩國在過去一直維持不錯的關係，不該讓過去雙方所做的努力付諸流水。