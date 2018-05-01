多明尼加斷交 銘傳盼應屆生能念到畢業

2018-05-01 19:22 中央社 台北1日電



外交部今天宣布，終止與多明尼加的外交關係。銘傳大學表示，校內多明尼加學生心情大致穩定，自費生會留下，校方希望領獎學金的應屆畢業生能唸到畢業再回國。

根據教育部國際及兩岸教育司統計資料，106學年度共有91名多明尼加籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位37人、僑生15人、華語生39人。這些學生分布在29個大專校院中。

政治大學國際合作事務處表示，政大目前共有3名多明尼加籍的學生，其中1人是拿國際合作發展基金會的獎學金，另外2人則是拿台灣獎學金，將等外交部裁示後，再通知學生辦理後續事宜。

銘傳大學國際副校長劉國偉受訪時表示，銘傳大學共9名多明尼加學生，包含8名學位生和1名華語生，有8人是拿獎學金，另1名自費生應該會留下來繼續就讀，但領獎學金的學生就要看對方政府如何處理。

劉國偉指出，從過去友邦和台灣斷交的案例來看，各國政府處理留學生的狀況不同，有的會要求立刻回國，有的會讓學生唸完1個學期，有的會按照學生意願，讓他們念到畢業再回國，有幾名多明尼加學生是應屆畢業生，希望能讓他們唸到畢業再回國。

劉國偉表示，目前校方已經和多明尼加學生都聯繫上，學生的心情大致還算穩定，目前仍以學業為主，將靜待政府的通知處理後續事宜。