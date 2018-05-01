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中國打壓台灣 美議員：續強化美台關係

2018-05-01 21:10中央社 台北1日電

中國透過軍機、軍艦擾台，今天又以金援引誘多明尼加與台灣斷交。正在台灣訪問的美國聯邦眾議員蓋耶哥表示，不清楚中國的動機為何，但美國會持續強化與台灣的關係。

首度訪台的蓋耶哥（Ruben Gallego）是眾議院軍事委員會及自然資源委員會成員，4月29日至5月2日訪台，除晉見總統蔡英文外，今天也與外交部長吳釗燮見面。與吳釗燮會面前，蓋耶哥在外交部接受媒體聯訪，被問到多明尼加斷交事件時，對此表示「失望」，但也指出美國會持續與台灣維持緊密的盟友關係。

對於中國的作法是否受到美國近期通過鼓勵美台各層級官員互訪的台灣旅行法有關？他表示，不清楚中國的動機為何，但不論中國做了什麼，都不會影響美國與台灣的關係，美國會持續強化與台灣的關係；對於美國通過台灣旅行法，他感到很驕傲。

此外，對於近來頻頻傳出中國軍機、軍艦擾台，美國該如何協助保障台灣安全？蓋耶哥表示，美國注意到中國對台灣具有侵略性的（aggressive）舉動；美國國會已表示，美國是台灣的朋友，並通過支持台灣的決議案，包括支持台灣國際參與。

在對台軍售方面，他表示，美國國會持續努力，盼對台軍售可以更快速進行；有關台灣獲得先進戰機，他相信這是很重要的議題，也希望看到台灣擁有足夠自我防衛的武器，這也是美國共和、民主黨一致的立場。

此外，對於台灣參與世界衛生大會（WHA），蓋耶哥表示，有幾位美國國會議員已透過信函向美國國務院表示，鼓勵台灣以觀察員身分參與WHA。

他說，台灣參與WHA對全世界是有利的；病毒、細菌不分國界，若台灣無法參與WHA，不僅影響台灣，更影響全世界。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

即便情況不樂觀，但政府目前仍以各種方式積極爭取參與今年WHA。

WHA台灣旅行法吳釗燮

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