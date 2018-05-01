蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



「財團法人國防安全研究院」上午在舊國防部舉行揭牌儀式，由蔡英文總統影親自主持。蔡總統在致詞時，特別針對多明尼加與我斷交一事表示心情沈重，蔡總統同時表示，政府不會以犧牲主權、犧牲人民尊嚴的方式，去委曲求全。記者杜建重／攝影 分享 facebook 多明尼加宣布與中華人民共和國建交，蔡英文總統下午在臉書上表示，「外面的壓力再大，我們都不會屈服」，台灣一定會繼續走向世界。

多明尼加宣布與中方建交，我方隨即宣布終止與多明尼加的外交關係。蔡總統上午出席國防安全研究院揭牌典禮時表示，北京當局再次對台打壓，大家心知肚明，現在就是該團結的時刻，政黨利益不該大於國家利益，朝野應放下成見一致對外。

蔡總統稍早透過臉書表示，2016年她當選總統時，台灣人民用選票告訴國際社會的答案就是尊嚴、自由和民主。

她強調，外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣一定會繼續走向世界。