多明尼加斷交關鍵 北京30億美元金援誘惑

2018-05-01 17:42 中央社 台北1日電



在中國金援利誘下，多明尼加片面宣布與中華民國斷交。政府高層表示，中國以超過30億美元的投資引誘多國；多國政府在宣布前一小時才告知台方的做法，有去年巴拿馬斷交的影子。

不具名政府高層官員今天表示，為穩固與中美洲友邦多明尼加的邦交，外交部高層曾於去年多次訪問多明尼加，去年10月的訪問，有見到多國的總統府副部長與外交部長，對方當時表示，將繼續與台灣維持邦誼。

隨後，為進一步鞏固邦交，雙方今年2月簽署雙邊合作架構備忘錄。同時，台灣2月也捐贈50輛悍馬車給多明尼加。

贈送悍馬車時，雙邊的邦交狀況？政府高層官員表示，在贈送當下，「我們認為是回穩了」。他坦言，在那之前，感覺雙邊關係「有些動搖」；根據掌握的情資，中國與多明尼加已在第三國進行過2次建交談判。

官員表示，這2次談判分別是在2016年下半年在歐洲某一國，2017年3月在某一個美洲國家，地點都是非台灣的邦交國。

在中國、多明尼加進行建交談判後，官員透露，經過努力，多明尼加與台灣的邦交有「回穩」，但他感覺「沒有回溫」。他坦言，中國對台灣20個邦交國都有「騷擾」，多明尼加是台灣鞏固邦交上的重點。

多明尼加當地時間4月30日上午（台北時間30日晚上），駐多明尼加大使湯繼仁接到多國政府通知，多國代理外交部長將於當地時間4月30日晚上7時約見湯繼仁。

湯繼仁接到約見的訊息後，立即回報國內。官員說，多國外交部高層主動約見中華民國駐多國大使是不常見的事，湯繼仁派駐多國2年多來，未曾有這樣的狀況。

隨後，外交部等單位「整個就動起來」，徹夜處理多明尼加可能斷交相關事宜。官員透露，透過友人聯繫多國第一夫人、國防部長、情報局局長等人，得到的回應都是「不知道這件事情」。

官員說，就在湯繼仁與多國代理外交部長見面時，對方才通知將與中華民國斷交，在大使館撤離之前，大使館人員持續享有特權與豁免，多明尼加駐台大使館也將於30天內撤離，但對方的通知信函內，並未提到斷交的原因。

官員表示，多明尼加僅在與中國建交前一個小時，才通知台方要斷交，「沒有顧及77年的友誼」。他認為，多明尼加的做法，有先前巴拿馬斷交事件的影子。

巴拿馬去年6月閃電宣布與中華民國斷交、與中國建交，僅在召開記者會宣布前40分鐘通知中華民國外交部。

在多明尼加片面與中華民國斷交、與中國建交後，外交部長吳釗燮隨即在外交部召開國際記者會表示，對多國作法表達遺憾；為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

吳釗燮指出，中國提供的巨額貸款金援，對多國來講是很大的引誘。

知情官員透露，據掌握到的資訊，中國承諾30.94億美元投資，以貸款為主，投資項目包括平價住宅2.2億元、高速公路4億元、鐵路鋪設16億元、民航局訓練中心虛擬系統5000萬元、天然瓦斯發電廠3億元、多功能水力發電廠3.5億元、 廢棄物焚化廠1.74億元。

至於多明尼加決定與中國建交是否與欲爭取聯合國安理會非常任理事國席位有關？官員表示，不能說沒有關係，經貿、政治都有連帶關係。

中華民國和多明尼加1941年4月9日建交，和多明尼加斷交後，目前邦交國19國。

對於台灣國際承認面臨嚴峻的狀態，官員表示，政府會從大方向研議，鞏固外交是政府全力以赴的工作，希望透過高層官員與友邦高層直接面對面的對話，有清楚的溝通，以維護邦誼。