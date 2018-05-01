斷交惡夢重演 中國拿外交當利器 屢屢刺痛台灣

2018-05-01 18:47 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加



外交部大廳的多明尼加共和國的國旗。聯合報系記者曾學仁/攝影 分享 facebook 台灣的斷交惡夢，彷彿重演。

多明尼加與台斷交，並非由台灣外交部率先宣布，而是多明尼加媒體先報導此事；經查，發現中國去年底斥資上億美元在多明尼加執行三項計畫。

如此情境實在有些熟悉，去年巴拿馬與台斷交時，也是巴拿馬媒體宣布後，台灣外交部才召開記者會，之後發現中企在巴拿馬投資大型項目。

多明尼加、巴拿馬與中華人民共和國建交，經貿誘因是其一，但中國的經濟實力也不是最近才如此誘人。

巴拿馬總統瓦雷拉在與台灣斷交後曾解釋，中巴建交並非「金援外交」，而是早就認為與中方建交是個正確決定，但台灣前總統馬英九執政期間兩岸外交休兵，巴拿馬尊重兩岸這一共識。

蔡英文總統上台後，兩岸各方面缺乏「共識」，外交不再休兵，有意與中華人民共和國建交的國家，只盼中方點頭，就能與世界強國成為邦交國。

蔡政府並非不努力，為了穩固與多明尼加邦交，月前才與多明尼加洽談軍事裝備合作，並捐贈悍馬車等國軍裝備，部分悍馬車今年才運至多明尼加，多明尼加拿了車卻轉向擁抱中國。

但國際社會就是如此現實，台灣面臨的挑戰也如此真實。

當外交休兵終止，外交就成了中國的武器，一旦兩岸關係不佳，或出現任何危及所謂主權和領土完整的情事，中國便會出手。

近期美國簽署「台灣旅行法」、外傳美國國安顧問波頓可能訪台，種種美台關係提升跡象都令中方不滿，而台灣行政院長賴清德的「務實台獨工作者」說法更是讓中方跳腳。

蔡政府上任近二年以來，雖然堅稱「維持現狀」，卻沒能維持住她上任之初邦交國的「現狀」，陸續失去聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加，如今台灣僅剩19個邦交國，只怕這還不是骨牌效應的終點。