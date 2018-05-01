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挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33中央社 金門縣1日電

陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
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行政院大陸委員會主任委員陳明通今天在金門譴責中國大陸挖走邦交國多明尼加，把兩岸關係推得愈來愈遠，北京要負最大的責任。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部長吳釗燮上午宣布，自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。陳明通說，雖然心情沉重，但政府進一步推動小三通的政策不會改變。

立法院內政委員會下午到金門視察，陳明通和內政部長葉俊榮等人在考察水頭碼頭時，做了以上表示。

陳明通多明尼加金門

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