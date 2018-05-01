多明尼加斷交 蘇貞昌：國際現實團結對外

2018-05-01 16:03 中央社 台北1日電



前行政院長蘇貞昌今天表示，「這就是台灣的困難，也是國際的現實」，他呼籲大家團結一致對外。。 聯合報系記者施鴻基／攝影 分享 facebook 多明尼加與台灣斷交，代表民主進步黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌今天表示，「這就是台灣的困難，也是國際的現實」，他呼籲大家團結一致對外。

在中國金錢外交攻勢下，多明尼加今天轉身投抱中國，與台灣終止長達77年的外交關係。對此，蘇貞昌下午回應媒體詢問時，做了以上表示。

蘇貞昌指出，從斷交這件事情，就知道台灣要在國際社會生存是多麼的不簡單。

蘇貞昌呼籲，大家團結一致對外，「我們更努力、更有力，就能夠在國際社會更有立足的空間。」