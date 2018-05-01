多明尼加僑民約900名 僑委會：穩定僑情

2018-05-01 16:37 中央社 台北1日電



多明尼加今天與中華民國斷交，僑務委員會表示，多明尼加目前約有900名僑民，主要集中於首都聖多明哥市、聖地牙哥市等地，並透過當地僑務榮譽職人員，安撫僑心穩定僑情。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部長吳釗燮上午宣布，自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。結束自1941年以來的邦誼，台灣邦交國目前19國。

僑委會發布新聞稿指出，多明尼加現有約900名僑民，主要集中在首都聖多明哥市、聖地牙哥市等地，在台、多邦交生變的第一時間，僑委會就立即掌握訊息，透過當地僑務榮譽職人員，安撫僑心並穩定僑情。

僑委會表示，根據多明尼加僑民轉述，昨天晚上8時左右，就看到當地電子媒體以頭條方式連播斷交消息，心中雖然早有預期，但看到新聞報導後仍感到震驚、痛心。

另外，僑務委員謝政民、僑務諮詢委員張加昇、多明尼加台灣商會會長陳睖帆等多名僑領，對於中國以金錢外交方式壓縮台灣的國際空間，表達嚴正譴責。

他們進一步指出，台多雖然斷交，但仍堅定支持政府，肯定大使館及所有人員的努力，面對中國大陸蠻橫打壓，榮譽職人員、台灣商會成員預定當地時間5月1日上午10時，前往大使館，表達對政府的最大支持及聲援。

僑委會也表示，斷交後的僑務工作，將配合外交部整體策略，秉持國家利益，結合當地重要僑團，包括多明尼加台灣商會、關懷救助協會等，持續發揮保障多國台商、僑胞權益的重要功能，穩定當地僑情。