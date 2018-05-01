台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部宣布和多明尼加斷交，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅今天表示，這些改變現狀的行為對區域穩定是沒有幫助，也無益的。美國對兩岸的穩定有深刻且持續的利益，並相信兩岸雙方近年的對話有助於促進和平、穩定和發展。