中華民國與多明尼加大事記

2018-05-01 15:42 中央社 台北1日電



中華民國與多明尼加斷交，兩國從西元1941年建交至今，在農業、工業、反恐、警政與志工等領域都有合作計畫，前總統馬英九、前副總統吳敦義與副總統陳建仁都曾訪問多明尼加。

中華民國宣布與多明尼加終止外交關係，中華民國的邦交國目前19國。外交部長吳釗燮上午9時在外交部舉行國際記者會，發表相關鄭重聲明。

2017年多明尼加與中華民國雙邊貿易額1億9743萬餘美元（約新台幣57億2547萬元），中華民國對多明尼加出口1億2413萬餘美元（約新台幣36億元），進口7329萬餘美元（約新台幣21億2541萬元）。

中華民國與多明尼加大事記如下：

--1941年4月9日，中華民國與多明尼加建立公使級外交關係。

--1943年7月12日，中華民國政府宣布在聖多明哥設立公使館，由駐古巴公使兼任。

--1944年4月20日，中華民國駐多明尼加公使館開館。

--1957年8月20日，雙方公使館升格為大使館，多明尼加首位駐華大使於1957年6月8日呈遞到任國書。

--2012年8月，時任副總統吳敦義訪問多明尼加，參加多明尼加新任總統梅迪納（Danilo Medina）宣誓就職典禮。

--2015年7月，時任總統馬英九「久揚之旅」訪問多明尼加，捐贈1000輛國產警用機車及80輛救護車。

--2016年8月，副總統陳建仁前往多明尼加參加梅迪納宣誓就職典禮。

--2016年底，傳出多明尼加擬和中國建交。

--2017年7月，時任外交部長李大維訪問多明尼加穩定邦交。

--2017年8月，外交部次長劉德立訪問多明尼加穩定邦交；時任國防部長馮世寬8月底訪問多明尼加，和多明尼加國防部長寶林諾互相贈勳。

--2017年10月，劉德立再赴多明尼加穩邦交；寶林諾訪台，國防部允諾捐贈多明尼加2架UH-1H直升機與90輛悍馬車，還將提供100台具備用發動機作為後勤備用。

--2018年3月，陸軍司令王信龍上將赴多明尼加出席捐贈悍馬車儀式。

--2018年4月，敦睦艦隊訪問多明尼加。

--2018年5月1日，吳釗燮表示，中國以金援誘惑多明尼加與中國大陸建交；中華民國政府即日起終止與多明尼加的外交關係。