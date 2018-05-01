陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01 中央社 台北1日電



外交部長吳釗燮（圖）宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影 分享 facebook

中國金援挖走台灣友邦多明尼加，學者顏建發認為，這是可以想像得到的打壓，但中國不致於搞到底，因為「中華民國的概念在世界上慢慢消失，這是中國的問題，不是台灣的。」

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部長吳釗燮上午宣布，自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。結束自1941年以來的邦誼，台灣邦交國目前19國。

健行科技大學企管系教授顏建發接受中央社記者訪問時分析，中國不敢把情勢拉得太高，因為若製造太多兩岸緊張，可能引來美國、日本更多介入，現在只能做小規模的軍事恫嚇、挖邦交國，打壓台灣，達到警告效果，挫挫民進黨銳氣，尤其新任外交部長吳釗燮剛上台沒多久，年底又有選舉，「這是一個可以想像得到的打壓」。

顏建發指出，「中華民國的概念在世界上慢慢消失，這是中國的問題，不是台灣的，是你動手，讓它消失的，與台灣的去中國化無關，不能推給綠營。」他認為，中國不致於會搞到底。

顏建發說，台灣在外交上最重要的還是維持與美、日、歐洲等國的緊密關係。邦交國一方面是象徵意義，一方面有邦交國就可以駁斥中國的「一個中國」原則、可以駁斥「台灣是中國的一部分」。邦交國數目不重要，「20個與10個意義是一樣的」。

顏建發指出，台灣最應該作的是勤修內政，包括內部經濟、文化各方面改革，只要弄好，台灣就有價值，邦交國被挖當然會生氣，但是也沒有那麼嚴重，不必如喪考妣。

政治大學國際事務學院副院長黃奎博指出，斷交是預期中的事，只是不知何時發生；探究此時斷交原因，北京要對台灣示威，因為最近台灣有些國際參與，以及緊跟著美國的作法，中國想警告蔡政府不要以為「西線無戰事」。

黃奎博說，北京想趁蔡政府忙於內政時，外交上也點一把火，讓蔡政府首尾失顧。他說，北京一定也評估到這會讓獨派有說話的藉口，因此這是傷己三分、傷敵七分的七傷拳。

黃奎博表示，多明尼加的斷交恐怕會讓其他邦交國更躍躍欲試，更熱絡與北京打交道，建交與否的決定權變成在北京，是未來的隱憂。

台灣智庫執行委員賴怡忠對中央社記者說，中國「把中華民國的國際存在消滅掉，也不可能得到台灣」，老共這樣做一定會付代價，到時候要付出什麼代價，大家等著看。