難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學政治研究所多明尼加籍博士生Juan Alfredo Soto福德聽到多明尼加與台灣斷交的消息，感到很難過。圖／福德提供 分享 facebook 多明尼加今天與中華民國斷交，中山大學政治研究所多明尼加籍博士生Juan Alfredo Soto福德在台11年，碩士論文研究台灣與中國在拉丁美洲的外交競爭。他表示，斷交很難過，台灣與中國在拉丁美洲的外交競爭，與國內政局政黨輪替有很大關係，且拉丁美洲、加勒比海地區國家與中國建交，多是基於國家利益，不僅是政治、更是經濟考量，也有著多角關係的拉扯。

福德2007年來台，在中山大學念政治研究所，碩士論文題目是「台灣與中國在拉丁美洲的外交競爭」，目前的博士論文重點則是放在南美洲區域平衡。

今天聽到多明尼加與台灣斷交的消息，福德說，「非常難過！」其實台灣與中國在拉丁美洲的外交競爭一直都是進行式，2008馬英九就任總統，採行「活路外交」，外交戰稍稍偃旗息鼓；2016年台灣外交政策轉變，兩岸對立，台灣與中國的外交競爭又趨激烈。

福德指出，中國和台灣都與拉丁美洲有著共生的關係，中國和台灣都需要大量的拉美自然資源來推動其全球工業，拉美對中國和台灣產成品也有愈來愈多的需求。為什麼拉美國家正在轉移或考慮轉向中國？中國經濟增長與投資是很大的因素，但不是唯一的解釋，其他原因也錯綜複雜，像台灣在一些拉美國家執行金援外交的作法，也可能與其支持者的成敗有關；拉美自己對美國意識形態獨立性的追求，都會有多角關係的拉扯。