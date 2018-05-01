台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中國外交部長王毅（右）和多明尼加外交部長瓦爾加斯（左）1日上午在北京舉行簽署儀式，紀念兩國建交。路透 分享 facebook 多明尼加共和國政府宣布與我國斷交，改與中國大陸建交，原土耳其籍的三立「愛玩客」之老外看台灣主持人吳鳳在臉書表示，今天又一個小國跟台灣斷交。多明尼加跟之前的其他斷交的國家一樣，拿了台灣人給的錢，就說Bye bye。

他說，他身為師範大學政治研究所畢業，想要分享對「給錢當我朋友的政策」，他第一次來台灣的時候，發現很多地圖上找不到的國家，因為台灣給錢就跟台灣假裝是朋友。結果改天有人給更多錢，他們就馬上離開。台灣給他們飛機、蓋學校、醫院、發獎學金等等，他們給台灣只是一個很大的零！台灣的角色很像是沒人喜歡的有錢人的孩子，天天請客大家才願意當他的朋友。

吳鳳說，最可惜的是，台灣明明不是非常有錢，而且資源很少。再加上在自己的土地上還有很多需要改善的事，這樣花錢實在是沒有太多的幫助。說實話，我們無法跟中國大陸比，尤其是經濟跟政治力量方面不可能。他們根本不需要這些小國，土耳其跟這些國家也完全沒有邦交。因為沒有什麼可以互相幫助的利益。

目前世界上19個國家跟台灣邦交，「全部都像是在等台灣發的高薪水」。吳鳳說，我們在努力賺錢，大家天天拚，我們的錢就這樣花出去，看了覺得很不值。幫忙需要的人是可以，但是被利用的話是沒辦法接受。台灣可以把這些錢花在創意上、投資新科技上、教育跟醫療上。可以創造新的品牌，增加經濟成長跟國際商品的競爭力，給自己人民更好的未來。