專家：印度不受中國壓力 將繼續與台發展關係

2018-05-01 13:24 中央社 新德里1日專電



外交部長吳釗燮（圖）宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影 分享 facebook

在中國金援攻勢下，多明尼加與中國建交。印度中國問題專家謝鋼今天指出，中國正不斷限縮台灣國際空間，但印度基於經濟等發展需求，不會因中國壓力而停止與台灣發展關係。

尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）表示，中國目前採取的戰略是不斷限縮台灣在全球與區域的空間，以便在不需要發動戰爭之下征服台灣。

因此，他認為，多明尼加與中國建交，也是中國上述戰略的一部分。

謝鋼指出，北京正透過2005年3月實施「反分裂國家法」的法律戰及媒體戰、心理戰等「三種戰法」，對台實施統一戰略，在這個過程中，包括美國、印度等所有國家都承受來自中國的壓力。

不過，承受壓力的國家各有不同應對之道。

謝鋼說，美國透過打台灣牌，向北京施壓處理北韓發展核武問題。

至於印度，總理莫迪剛與中國國家主席習近平結束非正式峰會，雙方同意加強合作，讓外界擔憂新德里是否為了維護與北京的關係而犧牲與台北的關係。

但謝鋼認為，印度希望擴大經濟與科技發展，因此他不認為北京可成功施壓新德里停止與台北強化關係。

謝鋼強調，由於中國在印度主張擁有主權、現由巴基斯坦控制的克什米爾地區投資，推動中巴經濟走廊計畫，同時還派兵與巴基斯坦軍隊共同巡邏此地，中國違反了印度的「一個印度」政策（One India policy），印度政府會在這樣的背景下評估對台政策。

「一個印度政策」是指包括克什米爾，還有中國稱為藏南的阿魯納查省，以及印度本土都是屬於一個完整的印度。此外，印度曾經要求中國承認「一個印度政策」，印度才會承認中國的「一個中國政策」。