黨政人士：中多建交是壞劇本 將升高美中在拉美角力

2018-05-01 13:21 中央社 台北1日電



政府宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員，我外交困境越顯艱困。 聯合報記者曾學仁／攝影 分享 facebook 中國與多明尼加建交，黨政人士今天說，「中國恐怕正在選擇最壞的劇本而不自知」，這只會讓台灣人對中國更加不信任，變相團結台灣；中國把手伸入美國後院，將升高美中在拉美角力。

熟悉國際事務黨政人士指出，前總統馬英九執政期間，北京便已開始新一波的外交攻勢，非洲的甘比亞就是最明顯的例子，隨後包括聖多美普林西比、巴拿馬一直到現在的多明尼加，「對中國來說，不存在藍綠兩岸政策立場的異同，只要是涉及台灣的國際空間，就是中國的攻擊目標」。

多明尼加的部分，黨政人士說，除了過去曾經希望爭取北京支持成為聯合國非常任理事國外，中國過去多年以各種高額金援試圖換取多國的外交承認，並同時中斷跟台灣外交關係，馬政府期間就多次出現警示，一直到2016年多國甚至兩度與中國談判建交。但最後被不停止努力的台灣外交單位化解。

黨政人士說，中國加大力道，刻意選擇在這個時間出手，最主要的原因，恐怕正反映中國近來的國際處境：一、首先是朝鮮半島情勢，中國被邊緣化，「不是站在錯誤的一邊，就是被刻意忽視」。

黨政人士指出，北京在近期的朝鮮和解進程上沒有發揮力道，聯合國禁運期間，反對禁運的中國又頻傳暗助北韓，現在眼見即將到來的川金會後，美國可能主導朝鮮半島情勢，中國在區域間被邊緣化的態勢可能形成。日前北韓領導人金正恩雖訪問北京，但只是形式上尊重，美國與北韓關係改善後，中國在東北亞角色出現不確定性。

黨政人士分析，第二、近期美中經貿戰，中國被抓住七寸，核心產業發展重挫。

他說，美中經貿大戰開打以來，中國雖然一再說這將對美方造成重大打擊，但實質上從這次電信設備商中興通訊被美國封殺開始，中國已經感受到整個攸關經濟成長的產業鏈行將斷鏈的威脅。但畢竟市場決定一切，中國除了妥協，恐怕短期內也找不到解決方案。

黨政人士認為，這次中國與多明尼加建交，一方面持續給台灣壓力，也凸顯自己在區域當中的角色。更重要的則是繼巴拿馬之後，中國把手直接伸入美國後院，讓美國必須忌憚。美中在拉美角力將升高。

不過，黨政人士認為，從升高區域軍事壓力到製造兩岸對立，「中國恐怕正在選擇最壞的劇本而不自知」，一來這樣的做法，只會讓台灣人對中國更加不信任，變相團結台灣，同時也增高區域以及國際社會對中國的惡感，除了那些可以用錢買的小國家，中國其實正在持續斲傷自己在國際的形象，坐實成為國際麻煩製造者的角色。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部長吳釗燮今天宣布，自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。結束自1941年以來的邦誼，台灣邦交國目前19國。