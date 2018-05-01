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多明尼加斷交 外交部召見多國駐台大使嚴正抗議

2018-05-01 13:12中央社 台北1日電

外交部長吳釗燮（圖）宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼...
外交部長吳釗燮（圖）宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影
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中國以鉅額金援誘迫多明尼加建交。外交部今天表示，為維護國家主權獨立、尊嚴，自即日起終止與多明尼加的外交關係，並召見多明尼加駐台大使表達嚴正抗議。

外交部長吳釗燮今天臨時召開國際記者會表示，中國繼去年6月挖走中美洲友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫多明尼加共和國片面斷絕與中華民國長達77年的外交關係。

吳釗燮說，多明尼加與中國雙方決定自5月1日起建交，政府至感遺憾。為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

他也說，外交部次長劉德立將召見多明尼加駐台大使索托（Jose Miguel Soto Jimenez），表示嚴正抗議，並要求關館。劉德立上午也已召見索托。

此外，媒體問及台灣援贈多明尼加的悍馬車，吳釗燮表示，悍馬車已援贈出去，未來將循相關管道來了解，接下來怎麼處理比較好。

知情人士表示，已經援贈給多明尼加的50輛悍馬車，也不好要回來。

同時，吳釗燮也證實，中華民國的敦睦艦隊近期有訪問多明尼加。台灣與多國軍方過去有良好的合作關係，過去有很多軍方高階將領到多國訪問。

也有媒體問到，中國奪取邦交國是否為美國通過台灣旅行法的影響？吳釗燮說，他不願多加揣測，但強調中國提供的鉅額金援，對多明尼加來說，是很大的引誘。

多明尼加吳釗燮

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