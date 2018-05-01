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學者：中共不會籌碼全壓 不會有雪崩式斷交

2018-05-01 13:05中央社 台北1日電

外交部宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關...
外交部宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影
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中國繼去年6月挖走巴拿馬後，再度以金援誘惑多明尼加建交。學者分析，中共不會籌碼全壓，不會有雪崩式斷交。但對照兩次時程，未來每年520前後，將是觀察兩岸關係重要時間點。

巴拿馬去年6月宣布與中國建交，並終止與中華民國超過百年的邦交關係。中國與多明尼加今天宣布建交，外交部長吳釗燮上午宣布，自即日起終止與多明尼加自1941年4月9日以來的外交關係，台灣邦交國僅剩19國。

國家安全會議前諮詢委員、國立政治大學名譽教授邱坤玄今天上午接受中央社記者訪問時表示，中共打壓台灣國際與外交空間始終存在，不會因執政黨輪替不同，政府應該思索的是如何處理這樣的常態，以及如何讓兩岸雙方達成某種默契。

他分析，中國大陸推出的「一帶一路」倡議對拉丁美洲與加勒比海地區國家具有強大吸引力。巴拿馬、多明尼加先後與北京建交，可能引起骨牌效益，「一定有很多國家在排隊，但北京不會一下就把籌碼都丟下」。

邱坤玄認為，總統蔡英文自2016年上任以來，兩岸政策始終謹慎且穩定，中共近期許多軍事與外交打壓，可能是表達對於行政院長賴清德「務實台獨」說的不滿。因此，府院之間業務分掌要清楚，政府的對外論述也應保持一致。

專研兩岸關係的淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳上午則對中央社記者表示，近期台美關係強化，以及賴清德的「務實台獨」論述都挑動北京敏感神經。

他認為，北京為了對外宣示、對內交代、對台施壓，一方面擴大宣傳軍演、軍機繞台，另一方面則從外交打壓下手，從約旦駐處參與活動國旗被撤，到多明尼加斷交，案例比比皆是。

張五岳分析，斷交潮除了對兩岸互動、政治互信有負面影響外，同時也會傷害兩岸人民情感。因此，北京下手會「留有餘地，應該不至於雪崩式斷交」，下一步更可能在6月海峽論壇上釋出更多對台民間利多。

他也提到，對照巴拿馬與多明尼加斷交時程，都是在台灣聲請參加世界衛生大會（WHA）與總統就職周年前後。因此，每年的520左右，將是觀察當年度兩岸關係的重要時間點。

張五岳說，兩岸關係越處於脆弱低迷的狀態，雙方越應加強避免誤判與危機管控，千萬不能走向敵意螺旋。北京已在國防、外交、經貿採取片面作為，改變兩岸關係，政府必須重新思考，如何展現更多主動積極作為，避免北京片面影響台海現狀。

多明尼加巴拿馬中共

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