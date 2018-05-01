台多斷交 經濟部：瞭解台商受影響狀況 適時協助

2018-05-01 13:02 中央社 台北1日電



外交部長吳釗燮（圖）宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影 分享 facebook

外交部今天宣布與多明尼加斷交，經濟部表示，正就雙邊投保協定確認相關條款，跟進瞭解台灣業者受影響狀況，以適時提供協助。

外交部長吳釗燮今天表示，中國繼去年6月挖走中華民國在中美洲的友邦巴拿馬後，再度以金援誘惑多明尼加與中國建交；為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。

根據經濟部國際貿易局資料，台灣2017年出口至多國金額為1億2413萬4376美元（約新台幣36億元），較前年增加16.41%，今年第一季則較去年同期年增20.35%；2017年自多國進口額則為7329萬6020美元（約新台幣21億元），較前年增加22.83%，今年第一季則較去年同期年增46.83%，顯示雙邊貿易呈成長趨勢。

經濟部官員指出，台灣與多明尼加未簽定自由貿易協定（FTA），因此在關稅上不會有劇烈變化，對出口造成影響應不大，至於已在多明尼加布局業者，多是透過區域經濟整合方式輸銷美國市場，這部分會持續向業者瞭解影響狀況，以提供因應協助。

至於台灣與多明尼加在1998年簽署、2002年生效的投資促進暨保護協定，官員表示，正在確認協定的終止條款，以做後續因應。

經濟部指出，台灣主要出口到多明尼加產品，包括塑膠及其製品、核子反應器或其零件、鋼鐵、車輛零件、電機設備及其零件、光學設備及其零件、針織品、橡膠及其製品、人造纖維等；從多國進口項目則為鋼鐵、礦石、光學儀器、塑膠及其製品、電機設備及其零件、鞋靴及其零件、菸、咖啡、可可等。

根據駐多明尼加大使館經濟參事處統計，台商2017年在多國投資計57家，總投資額約1.7億美元（約新台幣49.3億元），從事產業包括太陽能發電、製鞋業、塑膠瓶及塑膠袋、衛生紙及建材等加工及製造、汽機車零配件、電腦及週邊設備等產品進口及銷售等。

而根據經濟部投資審議委員會資料，至今年3月止，台灣核准多明尼加華僑及外國人來台投資案件共有6件，總金額為314.3萬美元（約新台幣9115萬元），主要投資電子零組件製造業、批發零售業、住宿及餐飲業等。