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多明尼加與我斷交 游梓翔：蔡政府自導的悲壯結局

2018-05-01 12:09聯合報 記者周志豪╱即時報導

外交部長吳釗燮（圖）上午宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多...
外交部長吳釗燮（圖）上午宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 記者曾學仁／攝影
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多明尼加今與中國大陸建交，與我斷交，成蔡政府上台2年多來，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第3個與我斷交國家。世新大學傳播學院院長游梓翔上午表示，台灣外交受兩岸關係影響，但蔡政府「亂改維持現狀劇本」，終於導出自己編寫的悲壯結局。

游梓翔表示，前總統馬英九當年力推兩岸「維持現狀」劇本，以兩岸關係為基礎，同時發展台灣對外關係；這劇本幫台灣得到大陸13億人友好，在完全符合憲法精神的「九二共識」下，營造「兩岸一家親」氛圍，兩岸和平穩定、共創互利雙贏。

游梓翔說，這個馬英九劇本，被民進黨嫌到一文不值，只要相信馬英九劇本的人，就因顏色不對，被說成不愛台灣；於是解放軍的飛機更常來了、斷交和國際受阻的新聞更常見了，大陸13億人的友好逐漸消退，敵意愈來愈深。

游梓翔表示，上午多明尼加確定斷交後，外交部以「深感不齒並予強烈譴責」、「北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係」罵大陸；用「多國梅迪納政府昧於中國不實之鉅額投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民的期待」罵多國，然後呢？

游梓翔質疑，蔡政府口說「維持現狀」，卻以「民意」為由，一上任就拒絕兩岸現狀最重要的基石九二共識；明知兩岸關係緊繃，行政院長賴清德還把「台獨工作者」三番兩次當閒話家常，一副看你能拿我怎樣的挑釁模樣，對岸能不做反應？

游梓翔認為，蔡政府改變兩岸劇本後，斷交潮這個悲壯結局相當程度是自己編寫的；現在外交部只想用聲明稿罵倒萬里長城，強調「我政府絕不會在北京壓力下低頭」。但只要錯誤劇本仍不改變，這些劇情仍可預見，只是大家得一起承受苦果就是了。

游梓翔多明尼加

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