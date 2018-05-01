台多斷交 外交部：梵蒂岡邦交短期無危機

2018-05-01 12:25 中央社 台北1日電



外交部長吳釗燮表示，與梵蒂岡的邦交短期內沒有危機。 中央社 分享 facebook

外交部長吳釗燮今天表示，多明尼加與中國建交與中華民國斷交，政府即日起終止與多明尼加的外交關係，目前其他邦交國狀況還算穩定，其中，與梵蒂岡的邦交短期內沒有危機。

吳釗燮今天臨時召開國際記者會表示，中國繼去年6月挖走巴拿馬後，再度以鉅額金援誘惑多明尼加與中國建交。中國與多明尼加宣布自5月1日建交，中華民國也自即日起終止與多明尼加的外交關係，將終止雙邊合作計畫、撤離大使館。

他表示，台北時間今天早上7時收到多明尼加的正式通知，但政府對這件事情的掌握已有一陣子，從昨天晚上開始，國安會、外交部徹夜處理這件事情。他坦言，總統蔡英文2016年上任後，就發現與多明尼加邦交不穩的狀況。

中華民國和多明尼加1941年4月9日建交，和多明尼加斷交後，目前邦交國19國。

媒體提問，中國在中南美洲的勢力越來越來大，其他邦交國是否受到影響？吳釗燮說，對於其他願意繼續與中華民國維持邦交的國家，若有議題想跟台灣談，台灣很樂意。目前除了多明尼加之外，與其他邦交國的關係還算穩定。

對於多明尼加、海地去年都曾傳出邦交有危機，外交部是否調整外交政策？吳釗燮說，中南美洲地區是友邦最多的區域，是外交部花最多心血鞏固外交的地區。政府會以建立領導人、政府間、人民間的關係來維持與邦交國的關係，透過實際能幫助人民的方式來維繫關係，讓人民感受到台灣真正在幫助他們，台灣不會跟中國一樣進行金錢外交。

吳釗燮也說，海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）正在台灣訪問，為安排海地總統訪台事宜，由此可見，「不覺得我們跟海地之間的邦交關係會有問題」。

至於與梵蒂岡邦交的狀況，吳釗燮表示，「短期內不會有危機」。台灣與梵蒂岡保持密切聯繫，也有其他國家對這個事情表達高度關心。

吳釗燮說，透過政府相關管道得知，目前中國跟梵蒂岡的教務協議協商還在進行當中，教務協議不涉政治，即便中梵簽署這項協議，對台灣跟梵蒂岡的邦交，也不會有立即的危險。

媒體詢問，中國金援多明尼加的金額，吳釗燮表示，不方便透露，但表示「數字是一個天文數字」，是台灣無法承諾的，台灣也絕對不會進行金錢外交。