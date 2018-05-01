我敦睦艦隊離開十天 多明尼加就斷交

2018-05-01 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



4月19日，海軍敦睦支隊抵達多明尼加。圖／引自中華民國大使館網站 分享 facebook 多明尼加與中共建交，和我國斷交，但就在4月19至21日，我國海軍的敦睦遠航支隊才剛訪問，支隊指揮官並且拜會該國政要。沒想到不到兩星期，兩國外交就成為歷史。

國防部發言人陳中吉指出，目前多國派遣來華就讀軍校的學生，未來是否將提前學業返回，將由外交部統籌決定。我國目前有一位軍官派駐多明尼加，就讀該國指參學院。

海軍107年敦睦遠航訓練支隊在4月19日上午抵達多明尼加，停留兩天後於21日上午離開。期間曾於19日曾舉行歡迎儀式、支隊樂儀隊及武術表演，並分別接受我國大使湯繼仁及旅多臺灣商會宴請；20日支隊旗艦磐石艦開放參觀、支隊長高嘉濱少將則拜會海軍司令貝南中將(Vicealmirante Miguel Enrique Peña)，與多國海軍將領互相贈勳，晚間於支隊旗艦舉行歡迎酒會，與會貴賓計有工商部長Nelson Toca Simó夫婦與該部4位次長、國防部海軍副部長阿布爾格格中將(代表部長)、海軍司令、副司令及海軍各單位首長、警政署長、經濟計畫部次長、農業部兩位次長、高教部次長、總統府農業專項基金執行長José 、農試所長、眾議院友台小組主席及前駐華大使Rafaela Alburquerque議員、中美洲議員Silvia García、外交部外交學院院長及禮賓處長、另有薩爾瓦多、巴拉圭、哥倫比亞、土耳其及歐盟大使等數百賓客參加，氣氛熱烈。

湯繼仁致詞時，還均強調兩國邦交篤睦，軍事交流合作關係尤其密切，感謝多國國防部及海軍司令部給予此次敦睦支隊來訪之各項協助。