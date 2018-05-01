日媒：中國外交施壓 蔡英文上任後連失3邦交國

2018-05-01 12:09 中央社 東京1日專電



外交部長吳釗燮（圖）上午宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 聯合報記者曾學仁／攝影 分享 facebook

中華民國友邦多明尼加決定與中華人民共和國建交，日本媒體今天報導，中國增強對不接受「一個中國」的民進黨政府外交施壓，造成蔡英文總統上任後3個邦交國與台灣斷交。

總統府今天表示，多明尼加在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾；政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益。

日本朝日新聞報導，中國對不接受「一個中國」的台灣民進黨政權強化壓力的同時，也對與台灣有邦交的國家，在建交方面強化外交攻勢。

報導指出，總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已與西非島國聖多美普林西比，以及中美洲的巴拿馬斷交。

日本放送協會（NHK）報導，多明尼加與台灣斷交，被視為可能對不接受「一個中國」看法的蔡政府，施加更多的外交壓力。

產經新聞報導，不接受中國主張「一個中國」原則的民進黨蔡政府，從2016年5月上任以來，與台灣斷交的邦交國，多明尼加是繼聖多美普林西比、巴拿馬後的第3國。

每日新聞報導，台灣與多明尼加斷交後，邦交國剩下19國，對台灣來說是一大打擊。

民進黨蔡政府上任後，中國為在國際上孤立台灣，增強外交攻勢；聖多美普林西比與巴拿馬先後與台灣斷交，都與中國建交。