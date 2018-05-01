多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路

2018-05-01 12:06 中央社 台北1日電



時代力量黨團總召徐永明。 聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨立委何欣純今天針對多國斷交表示，譴責中國，支持外交部；藍委李彥秀說，外交部未掌握友邦訊息；親民黨立委李鴻鈞說，兩岸應對話；時力立委徐永明說，台灣正名才有出路。

外交部長吳釗燮今天表示，中國繼去年6月挖走中華民國在中美洲的友邦巴拿馬後，再度以金援誘惑多明尼加與中國大陸建交；中華民國政府自即日起終止與多明尼加的外交關係。中華民國和多明尼加1941年4月9日建交，與多明尼加斷交後，邦交國數目剩下19國。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，「嚴厲譴責中國」，非常遺憾、憤怒，遺憾的是多明尼加屈服於中國的壓力與金錢誘惑，憤怒的是中國用各種手段壓縮台灣的國際空間及邦交關係。台灣只能自立自強，把危機化為轉機，好好盤點外交政策後再來因應，並盼國人給外交部最大支持。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀上午在立法院召開記者會時表示，去年6月與巴拿馬斷交，國民黨就不斷提醒執政黨注意是否會有連鎖效應。多明尼加斷交有跡可循，今年初台灣為爭取出席世界衛生大會，請求多明尼加幫忙但未獲協助。另外，今年3月台灣才剛致贈50輛悍馬車給多明尼加。

她說，整件事凸顯外交部、國防部對於友邦及中國大陸相關訊息沒有完整掌握。20個邦交國是外交部長期設定的警戒線，隨著與多明尼加斷交後，中華民國邦交國數量首次少於20國，蔡政府看待斷交危機應拿出具體方法。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，兩岸必須要有對話窗口，否則兩岸在外交上的競爭，讓第三國可以從中牟利，這對兩岸都不是好事。也希望對岸能給予台灣多點國際空間，南北韓都可以對話，也希望兩岸有對話管道。

他說，中國大陸不需要把總統蔡英文逼到牆角，蔡總統的兩岸政策已比扁政府時代好很多，在獨派的壓力下，蔡總統也願意盡量往中間走，包括喊出維持現狀並講出「尊重92會談的歷史事實」，陸方應看到蔡總統努力釋出的善意。

時代力量立法院黨團發表「譴責中國蠻橫打壓．推動建立正常國家」聲明指出，多明尼加斷交事件彰顯「維持現狀」效果不彰，難以改善台灣國際處境及兩岸關係的僵局，希望朝野各黨及所有台灣人團結一致對外，堅守民主自由的核心價值，並且呼籲政府應積極推動制憲正名，使台灣國家正常化、兩岸關係國際化。

黨團總召徐永明接受媒體聯訪時說，斷交事件考驗目前「維持現狀」路線走的出去嗎？還要繼續嗎？中國對台灣是軟土深掘，這麼多不友善、敵對之下，蔡總統是否應檢討政策，改變現狀、讓台灣變成一個正常國家，才是真正的出路。