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海軍敦睦艦隊載軍援剛訪多明尼加 半月不到就斷交

2018-05-01 11:43聯合報 記者洪哲政╱即時報導

與我有長達77年邦誼的多明尼加今（1日）與中共建交，而在半個月前，我海軍敦睦艦隊...
與我有長達77年邦誼的多明尼加今（1日）與中共建交，而在半個月前，我海軍敦睦艦隊才剛訪問多國，並且將國防部允諾援助的後續軍備運交多國軍方。圖/我駐多明尼加大使館
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與我有長達77年邦誼的多明尼加今（1日）與中共建交，而在半個月前，我海軍敦睦艦隊才剛訪問多國，並且將國防部允諾援助的後續軍備運交多國軍方。多明尼加海軍司令貝南中將當時說，多台兩軍兄弟情誼，感謝中華民國對多國及軍方一切援助。

海軍107年敦睦遠航訓練支隊是在4月19日上午抵達多明尼加，順利完成2日訪問後，於21日上午離開多國。

我駐館大使湯繼仁當時強調：多我兩國邦交篤睦，軍事交流合作關係尤其密切，感謝多國國防部及海軍司令部給予此次敦睦支隊來訪的各項協助。

敦睦艦隊在多明尼加訪問期間，曾舉行歡迎儀式、支隊樂儀隊及武術表演，並分別接受駐館湯繼仁夫婦午宴及旅多台灣商會晚宴，多國政要與各國使節均應邀出席致意。

20日支隊旗艦磐石艦開放參觀、支隊長高嘉濱少將則率支隊幹部拜會海軍司令貝南中將(Vicealmirante Miguel Enrique Peña)、與多國海軍將領互相贈勳，接受多國海軍司令貝南中將午宴款待及晚間於支隊旗艦舉行歡迎酒會；另於21日舉行歡送儀式後。

而多明尼加海軍司令及副司令於各場合致詞均表示，多我兩軍兄弟情誼及感謝我國對多國及軍方一切援助等語。高支隊長亦均致詞感謝多國海軍、駐館及僑胞協助，使支隊順利完成訪多敦訪、訓練及軍事文化交流任務。

與我有長達77年邦誼的多明尼加今（1日）與中共建交，而在半個月前，我海軍敦睦艦隊...
與我有長達77年邦誼的多明尼加今（1日）與中共建交，而在半個月前，我海軍敦睦艦隊才剛訪問多國，並且將國防部允諾援助的後續軍備運交多國軍方。圖/我駐多明尼加大使館
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