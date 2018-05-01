【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠

2018-05-01 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



政府宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員，我外交困境越顯艱困。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

蔡政府上台後，兩岸關係不睦，但持平而論，蔡總統本人在「維持現狀」的基調下，從未主動挑釁，反倒是陸方一方面祭出惠台措施拉攏人心，一方面卻挖我邦交國、打壓我國際參與，這樣的兩面手法，難贏台灣民心。

中華民國的外交與國際空間，長期以來因為大陸的打壓，突破不易。馬政府八年，兩岸外交休兵，僅有甘比亞與我斷交，中國並未跟甘比亞建交，斷交兩年後甘國才如願與中國建交。

蔡英文總統上任後，雖不承認九二共識，但也提出兩岸維持現狀論述，多次重申依據依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務；但中共的全面性打壓毫不手軟，近日更是侵門踏戶步步逼近。

大陸蠻橫向各國外交與航空等領域施壓，嚴禁將台灣列為國家，連美國的聯合航空、美國航空也無法倖免；大陸也脅迫約旦，將「中華民國駐約旦商務辦事處」更名為「台北經濟文化辦事處」；5月7日截止報名的世界衛生大會，中國施壓世衛組織，連參與世界醫療衛生防疫北京都要剝奪。

大陸對台動作頻頻，在習近平主政下，對台「軟的更軟、硬的更硬」，陸方高調推出31項惠台政策，對我年輕與專業人才招手，另一方面，中國卻是祭出重金拉攏我邦交國，還派共機頻繁繞台宣示「主權」。

大陸不斷交替運用胡蘿蔔與棒子，大玩兩面手法，這些作為，台灣人民都看在眼裡，點滴在心頭。大陸這樣的作為持續推進，只是把兩岸愈推愈遠，久而久之，即使政府有意更進一步深化兩岸關係，台灣主流民意也不會支持。