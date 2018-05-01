知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會

2018-05-01 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



多明尼加共和國的旗幟（左）上午還掛在外交部大廳。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 多明尼加今天宣布和中國建交，外交知情人士透露，多明尼加似乎循去年巴拿馬和我斷交的模式，是極為核心和高層所做的決策，並且在決定建交前不久才告知我方，「極為不厚道」，也透露多中雙方從2016年起兩度在第三國談判建交。

多明尼加受到中國大陸鉅額貸款誘惑和中國建交，知情人士透露，中國向多明尼加承諾30.94億美元的貸款，包括興建平價住宅2.2億、高速公路4億、鐵路鋪設16億、天然瓦斯發電廠3億、多功能水力發電廠3.5億、廢棄物焚化廠1.74億、民航中心設置虛擬系統5千萬。

據了解，多中雙方從2016年下半年就開始做建交協商，一次是2016下半年在歐洲國家，另一次是2017年3月在美洲國家，我有掌握訊息，因此外交部前部長李大維去年7月訪問多國，次長劉德立同年8、10月到多國訪問，但李大維去的時候，多國核心人物外交部長、總統府副部長都稱有事沒和李大維見面，劉德立第一次去時也沒見到，第二次才見到，雙方當時有談到邦交，總統府副部長當時告訴劉德立多國總統決定和我維持邦交。

知情人士透露，我駐多明尼加大使湯繼仁台北時間昨天晚上接到多國代理外交部長通知要約見，因為湯繼仁就任後從未被約見，因此緊急聯絡外交部，外交部全員動員查證，詢問多國情報局長、第一夫人與國防部長，但得到的回答都說不知情，次長劉德立也緊急通知多國駐我大使索托，而多國今天早上7點通知我方將與中國大陸建交。

知情人士表示，我方和多明尼加今年2月簽署雙邊合作備忘錄（MOU）後，感覺到後續進展有點慢，有提醒大使要特別警覺，至於兩年前警覺到有異今年還贈送悍馬車，外交部表示因為當時簽了MOU，覺得雙方關係回穩，所以才送，但也坦言在那之前的確有點動搖。

據了解，多明尼加曾兩度爭取聯合國安理會非常任理事國席位但都失敗，今年再次表態角逐，中國是否支持很重要，外界推測這也可能是多國外交轉向的關鍵因素；知情人士表示，無論是經貿、政治、外交，「都可能有連帶關係」，斷交不是單一因素，多方面原因都有可能。