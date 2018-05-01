多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」

2018-05-01 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



中國外交部長王毅（右）和多明尼加外交部長瓦爾加斯（左）1日上午在北京舉行簽署儀式，紀念兩國建交。路透 分享 facebook 多明尼加共和國政府在當地時間4月30日宣布與我國斷交，改與中國大陸建交，並稱這是歷經長久協商和多方考量的結果。多明尼加在聲明中表示，歷史和社經現實迫使他們不得不改變路線。

多明尼加總統辦公室的法律顧問艾斯皮諾（Flavio Dario Espinal）在記者會上表示，改變外交政策是基於多明尼加的「需求、潛能和未來展望」。他向台灣表達感謝，「我方深深感謝雙方多年來的合作」，但也坦承「歷史和社經現實迫使我們改變路線」。

艾斯皮諾表示，即使之前和中國沒有正式外交關係，兩國貿易「逐年增加，到今天中國已成我國第二大進口供應國」。

多明尼加收到台灣數百萬美元的發展計畫經費，但該國政府大約過去五年開始和中國有政商接觸。根據多明尼加政府，該國與中國的雙邊貿易每年達20億美元，讓多明尼加成為中國在加勒比海和中美洲國家中第二大貿易夥伴。

艾斯皮諾30日稍早（台灣1日）發出聲明，中國外交部長王毅和多明尼加外交部長瓦爾加斯（Miguel Vargas）1日上午在北京舉行簽署儀式，紀念兩國建交。

兩國聯合聲明指出，此舉「符合兩國人民的利益與期待」，因此多明尼加共和國與台灣斷交。

艾斯皮諾表示，與中國建交可為地方創造「大量」機會，包括金融業、科技、觀光、教育和能源業等。