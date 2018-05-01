台多斷交 外交部：北京蠻橫外交只會疏離兩岸關係

2018-05-01 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮1日表示，中國大陸與多明尼加宣布自5月1日建交，中華民國也自即日起終止與多明尼加的外交關係，將終止雙邊合作計畫、撤離大使館。 中央社 分享 facebook

外交部長吳釗燮今天宣布，將和多明尼加斷交，外交部也發表聲明，中國大陸繼去年6月挖走我中美洲友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加共和國片面斷絕和台灣長達77年之外交關係，和中國建交，我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

外交部表示，多國梅迪納政府昧於中國不實的鉅額投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民的期待，以及台灣多年來協助多國國家發展情誼，自2016年底起兩度與中國進行建交談判，期間雙方互動密切，被我列為邦交不穩的國家，並予以密切掌握。

外交部表示，我政府為展現對兩國邦誼的重視，由外交部前部長大維2017年7月訪多鞏固邦誼，之後次長劉德立在同年8月與10月兩度前往多國懇談，雙方並於今年2月簽署合作瞭解備忘錄，但近幾周以來，外交部仍察覺雙邊關係依舊停滯，即進入高度警戒狀態。

外交部表示，台灣與多明尼加共和國自1941年建交以來，與歷任多國政府攜手推動合作計畫，成果豐碩，其中包括有「多明尼加稻米之父」之稱的已故我技術團謝英鐸團長，提升多明尼加為食米出口國稻米增產計畫，推動興建有加勒比海矽谷美名的多京科技園區，改善多國治安振興觀光的911勤務中心計畫，興建特殊兒童整合照顧中心協助貧窮家庭等，計畫都受到多國人民的支持與肯定。

外交部表示，正告中國當局，動輒以鉅額金援等金錢外交手段挖我國邦交國舉措，以及其他打擊台灣國際參與的粗暴行徑，我國深感不齒並予強烈譴責，「北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，嚴重傷害台灣人民感情」。

外交部表示，提醒國際社會，中國慣以不實的承諾欺騙我邦交國建交，之後卻未誠實履行，如在哥斯大黎加並未履行所承諾的10億美元煉油廠及4億美元的公路工程，近期與聖多美普林西比2016年12月建交迄今，所承諾的1億4千萬美元贈款毫無下文，機場擴建及深水港工程亦迄無動工的具體時間表。

此外，外交部表示，美國政府近期指出，北京透過鼓勵不透明的契約、掠奪性的貸款操作，以及行賄等作為，陷受援國於債務的泥沼，並削弱其主權，長期將無法永續成長，發展中國家與中國交往應注意其「以債養債的陷阱」(debt trap)，切勿得不償失。

外交部表示，雖然在外交上之挑戰嚴峻，我政府絕不會在北京壓力下低頭，將更積極聯合世界上友我國家共同努力奮鬥，堅定地維護區域和平穩定，並爭取台灣應有的國際地位。