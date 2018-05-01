影／多明尼加與我斷交 吳釗燮：中國鉅額金錢誘迫
外交部長吳釗燮今(1日)早臨時召開國際記者會，沉痛的宣布我國在加勒比海地區的友邦多明尼加斷交，多明尼加昨(30日)晚宣布，和中國大陸建交，與台灣斷交。
吳釗燮痛批中國大陸再度以鉅額金援，誘騙多國與我中斷77年外交關係，為維護國家主權的獨立與尊嚴，即日起終止多國外交關係，全面停止雙邊合作與援助計畫，撤離大使館與技術團人員。
我國和多明尼加1941年4月9日建交，現在和多明尼加斷交，邦交國只剩下19國。另外，也有媒體關切我們才剛送給多明尼加悍馬車等大批軍品，現在該如何處理？吳釗燮回應，後續處理會再了解，也會向總統報告，將負起責任。同時，總統府也發出聲明，面對北京當局持續以金援誘迫方式傷害我國與友邦邦誼，自2016年底以來，外交與國安團隊密切關注我國與多明尼加外交關係，全力投入各種努力，穩固兩國邦誼。對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。正當世界走向和解與對話，國際社會正致力於包括朝鮮半島在內各區域和平與穩定，中國大陸政府卻反其道而行，持續在區域間升高軍事壓力，持續操弄所謂「一中原則」，造成區域及兩岸緊張。北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，這樣的錯誤，應該立即停止。
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