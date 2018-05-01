影／多明尼加與我斷交 吳釗燮：中國鉅額金錢誘迫

2018-05-01 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許君吉 ╱即時報導



外交部長吳釗燮今(1日)早臨時召開國際記者會，沉痛的宣布我國在加勒比海地區的友邦多明尼加斷交，多明尼加昨(30日)晚宣布，和中國大陸建交，與台灣斷交。

吳釗燮痛批中國大陸再度以鉅額金援，誘騙多國與我中斷77年外交關係，為維護國家主權的獨立與尊嚴，即日起終止多國外交關係，全面停止雙邊合作與援助計畫，撤離大使館與技術團人員。