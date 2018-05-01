多明尼加與我斷交 陸委會痛批大陸非理性、霸道

2018-05-01 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



多明尼加共和國的國旗今早仍擺置在外交部。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 我國中美洲友邦多明尼加今天宣布與大陸建交，和我國斷交。陸委會發出三點聲明，痛批國大陸在國際間惡意操作「一個中國原則」，此種僵化零和思維與非理性的霸道行徑，嚴重破壞台海和平穩定發展的基礎與現狀，我政府對此表達強烈譴責與不滿。

陸委會表示，兩年來，中國大陸在國際間惡意操作「一個中國原則」，運用經貿利益加大對我邦交國影響力，迫使我邦交國多明尼加與我斷交，以此施壓台灣接受其片面政治主張。「此種僵化零和思維與非理性的霸道行徑」，嚴重破壞台海和平穩定發展的基礎與現狀，我政府對此表達強烈譴責與不滿。北京當局勢必要為可能後果負起最大責任。

陸委會表示，中共違背其和平發展承諾，長期以來打壓台灣國際生存空間，是造成兩岸對立與區域不安的根源，更直接傷害台灣2300萬人民之權益福祉與期待。「我們要求對岸立即停止對台灣極限政治軍事打壓的挑釁行為」，也呼籲國際社會正視中國大陸對台政治企圖與錯誤作為，將對東亞區域和平穩定造成嚴重破壞。

陸委會強調，中華民國是主權國家，政府堅定致力維持兩岸及區域和平穩定的立場，絕不會在壓力下向威脅屈服。面對來自中國大陸持續打壓的艱難處境，政府捍衛國家尊嚴與民眾權益的決心堅定，也將採取必要作為，並呼籲朝野及全體國人團結一致，共同為台灣未來生存發展努力。