【重磅快評】從兩韓和解 看台灣的外交困境

2018-05-01 10:07 聯合報 主筆室



2017年多明尼加共和國新任駐華特命全權大使索托閣下呈遞到任國書，圖為三軍儀隊迎接大使座車抵達。圖/取自總統府flickr 分享 facebook 儘管從去年以來，在我國政府不斷地釋出善意，並送出高達十億台幣的軍備援贈，以穩固邦交，卻仍不敵中國大陸外交大軍的壓境，多明尼加政府終於在今日宣布與我國斷交，這讓我國邦交國數目頓時破二，只剩下了19國。

表面上，多明尼加政府是因為要爭取今年聯合國安理會非常任理事國，而中國大陸的支持與否，成為多國能否爭取成功的主要關鍵，而過去兩年，多明尼加已經爭取兩次失利了，在國家利益的驅使下，讓多國不得不琵琶別抱，由此可見，龐大的經濟援助仍然不敵國際政治的現實。

實質上，這早已有跡可循，自從去年十九大之後，中共便大舉調整對台人事，大量引進具有涉外經驗官員進入台辦，形成劉結一、楊明杰及張志軍三位一體的對台組合，意欲從國際層面來逐漸壓縮我國的外交空間；這也難怪日前在約旦舉辦的「國際城市節」，在中共的政治施壓下，約旦政府不但撤離我國的國旗，也將我國駐約旦代表處的名稱從「中華民國」改為「台北」。

由此可見，隨著中國大陸的國際影響力日漸提升下，兩岸不但在國際實力上越來越不對稱，而中共在國際上能夠打壓台灣的工具也越來越多，方式也越來越多樣化，在遍地烽火下，讓台灣陷入無止盡的外交恐慌當中。

在另一方面，蔡政府雖然選擇低調外交，在這次出訪史瓦濟蘭時，不但沒有依往例過境他國，也沒有意外降落他國加油，中國大陸的外交打壓卻仍然片刻未歇，由此可見，外交對峙的根源仍在兩岸政策，而通關密碼便是「九二共識」，唯有穩定兩岸關係，才能改變台灣當前的外交的困境。

最近我們看到南韓總統文在寅，不畏美中大國的壓力，力推南北韓高層對話，這不但緩和朝鮮半島的緊張關係，也讓兩韓出現和平的曙光，更讓38度線的非軍事區成為「和平之區」。

當國際情勢早已發生巨變，我們卻仍在以不變應萬變，死守「維持現狀」的兩岸政策，這讓台灣外交陷入前所未有的困境。要如何化解台灣當前四面楚歌的外交處境？南北韓的殷鑑，其實並不遠矣。