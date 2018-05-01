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去年9月 王毅曾與多明尼加外長見面

2018-05-01 09:56聯合報 記者林宸誼╱即時報導

去年9月中共外交部長王毅（左四）和「四駕馬車」外長會面，左二為多明尼加外長瓦爾加...
去年9月中共外交部長王毅（左四）和「四駕馬車」外長會面，左二為多明尼加外長瓦爾加斯。圖/取自中共外交部網站
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中共外交部長王毅，曾於去年9月在紐約出席聯合國大會期間，與多明尼加外長瓦爾加斯見面，中共外交部官網也公布了當時合照。

中共外交部官網發布，王毅集體會見拉共體「四駕馬車」外長。與會外長表示，拉方讚賞中方在國際事務中發揮的領導作用，感謝中方對拉美和加勒比國家發展提供的幫助，特別是對中、小國家的關注和支持。拉方願積極參與「一帶一路」建設，加強同中方在基礎設施建設、經貿、能源、科技等領域務實合作，推動拉中關係不斷向前發展。

王毅指出，2015年初，中拉論壇首屆部長級會議成功舉行。成立以來中拉雙方共同努力，推動中拉論壇合作取得重要收穫，中方願與拉方一道推動於2018年1月在智利舉行的第二屆論壇部長級會議取得成功。

每日頭條報導，「拉共體」是拉美和加勒比國家共同體的簡稱，是目前唯一涵蓋所有33個拉美和加勒比獨立國家的地區組織，於2011年12月正式成立。

拉共體的主要機制有國家元首和政府首腦會議、外長會、輪值主席國、國家協調員會議等，為協助輪值主席國工作，設立了「四駕馬車」機制，由現任、前任、候任輪值主席國和加勒比共同體（加共體）輪值主席國共同擔任。

2012年6月，中方領導人就展開中拉整體合作提出系列倡議，同年8月，中共與拉共體「三駕馬車」（即現在「四駕馬車」的前身）外長建立了定期對話制度。

王毅一帶一路多明尼加

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