多明尼加與大陸建交 王定宇：30億美元才是真相

2018-05-01 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



2015年前總統馬英九率團出訪中美及加勒比海邦交國，抵達多國首都聖多明哥，多國民眾揮舞兩國國旗夾道熱烈歡迎。 聯合報系資料照 分享 facebook 我國中美洲友邦多明尼加將與中國大陸建交，和我國斷交，外交部長吳釗燮上午9點舉行國際記者會。民進黨立委王定宇在臉書表示，「文攻武嚇、國際封鎖、重金挖角...這不就是中國長久以來對台灣的惡質做法嗎？」

對於大陸的動作，王定宇強調，「團結堅強捍衛自主？或是卑躬屈膝順服敵人？只有前者才是生路！」王定宇也暗示，「聽說30億美元才是多明尼加的真相」。

我國和多明尼加1941年4月9日建交；我國日前才贈送多明尼加包括悍馬車在內的大批軍品，用以鞏固邦交，今天仍然傳來台多將斷交的訊息。我國在與多明尼加斷交後，邦交國數目將只剩19國，跌到1字頭。