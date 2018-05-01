21多明尼加學生拿我獎學金來台 教部：保障就學權益

2018-05-01 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



多明尼加共和國的旗幟（左）上午還掛在外交部大廳。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

今天傳出多明尼加與我國斷交，據教部統計，目前多國在我國就讀的學生有91名，另據教部統計，我國並無在多明尼加留學生，教育部表示，會保障多國學生就讀權益，但至於是否再繼續提供多國在台灣學生的獎學金與否，會與外交部進一步的確認及協商。

【中央社／台北1日電】

外交部長吳釗燮今天宣布，中華民國政府終止與多明尼加的外交關係。教育部指出，目前共有91位多明尼加學生在台灣留學，若他們願意留在台灣，會與所屬大學協調，給予相關協助。

教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅表示，根據統計，106學年度共有91位多明尼加籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位37人、僑生15人、華語生39人。這些學生分布在29個大專校院中，其中政大有3人、淡江6人、銘傳7人，是人數最多的學校。

根據教育部統計，目前沒有台灣籍學生在多明尼加留學。

楊淑雅說，其中有21人是拿「台灣獎學金」來台。不過，邦交國的台灣獎學金，是由外交部主政，教育部負責非邦交國的部份，因此這21人的獎學金會如何處理，「教育部尊重主管機關決定」。

楊淑雅表示，除了台灣獎學金，部分學生也可能拿到學校給予的獎學金，或以其他補助來台。如果這些多明尼加學生願意留在台灣完成學業，教育部會幫忙與所屬大學接洽，給予相關協助。