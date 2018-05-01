多明尼加與我斷交 總統府：絕不會在北京壓力下低頭

2018-05-01 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



多明尼加共和國的旗幟上午還掛在外交部大廳。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 我國中美洲友邦多明尼加今天宣布與大陸建交，和我國斷交。總統府今早發出聲明表示，對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。府方強調，「政府絕不會在北京壓力下低頭」，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴

總統府表示，面對北京當局持續以金援誘迫方式傷害我國與友邦邦誼，自2016年底以來，外交與國安團隊密切關注我國與多明尼加外交關係，全力投入各種努力，穩固兩國邦誼。對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。

總統府說，長久以來，從翻轉多國從稻米進口國成為輸出國，完成警政安全通報系統的建置，中華民國政府全力協助多明尼加分享台灣發展經驗，致力於多國人民生活品質與福祉的提升。台灣有能力也樂意協助友邦，但反對金錢外交。

總統府表示，正當世界走向和解與對話，國際社會正致力於包括朝鮮半島在內各區域和平與穩定，致力於全球人類普遍福祉的提升，中國政府卻反其道而行，持續在區域間升高軍事壓力，持續操弄所謂「一中原則」，造成區域及兩岸緊張。

「北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，」總統府表示，更不是負責的國際社會成員應有的行為，這樣的錯誤，應該立即停止。

總統府表示，無關政黨與兩岸政策立場，中國對台灣的持續打壓，都是以台灣全體人民的利益以及國家生存發展為威脅的目標，面對挑戰，朝野應一致對外，與全國人民站在一起。

總統府強調，儘管挑戰嚴峻，承擔守護國家自由民主，確保國人安全與福祉的神聖使命，政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴，並與國際上友我國家共同努力，持續維護區域和平穩定。