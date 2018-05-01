多明尼加斷交 前大使馮寄台怒批：這個國家不重要！

2018-05-01 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



前駐多明尼加大使馮寄台。 聯合報系資料照 分享 facebook 多明尼加宣布與台灣斷交，總統府、外交部緊急總動員，外交部長吳釗燮上午舉行國際記者會，嚴正表達我方立場。

「這個國家不重要！」我國前駐多明尼加大使馮寄台上午表示，「這個國家（指多明尼加）不重要！」，他強調，多明尼加唯利是圖，對我國需索無度，現在斷交了，從整體國家利益分析，對我國的影響有限。

馮寄台曾擔任三年駐多明尼加大使，維持兩國邦誼非常辛苦，當時他才到任兩年，體重就直線下滑，從93公斤掉到74公斤，兩年掉了將近20公斤。

學生時期就研究多明尼加，到擔任駐多明尼加大使，馮寄台對當地政情相當了解，他曾經說過，相對大國外交政策的穩定與持續，小國的外交變動性就很大，甚至常因政黨輪替就改變原先的外交承認。

馮寄台今天表示，多明尼加其實和我國沒有貿易、文化交流，這個小國對於我國的意義，只是邦交國的數字而已，過去多國對我國在外交上的需索就非常多，與我國討價還價利益談判，第一線外交同仁的辛苦不足為外人道。

2006年就曾傳出多明尼加外長表示，多明尼加考慮與中國建交的報導，當時馮寄台緊急澄清，並斥為無稽之談，強調多明尼加與台灣兩國關係非常堅實穩固，多國外長兩天前才剛與他一起打高爾夫球，不可能說出如外電報導的話。這些政情的點滴變化，國內多數人不知，但馮寄台的感受最是強烈。

我國與多明尼加的外交關係長達77年，但早在去年開始就有多明尼加與我邦誼生變的消息，去年10月蔡英文總統接見多明尼加國防部長寶林諾，盼兩國關係持續深化向前；她還請寶林諾向多國總統梅迪納轉達來自台灣的問候與邀請，期待梅迪納擇期訪問台灣，但梅迪納沒來台，已經選擇和我國斷交了。