多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



我國拉美友邦多明尼加傳將與中國大陸建交，和我國斷交，外交部長吳釗燮稍晚9點將舉行國際記者會。