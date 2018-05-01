多明尼加媒體稱多國與我斷交 和中共建交

2018-05-01 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



根據多明尼加「重音電子報」（Acento）當地時間30日報導，多國政府表示他們與台灣斷交，並與中華人民共和國建立關係。

報導指出，多明尼加官員表示，多國政府只承認一個中國，即中華人民共和國，且承認台灣是中國的一部分。