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援贈全打水漂！看多明尼加接收台灣軍備時嘴巴多甜

中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

影／中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

2018-05-01 08:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導、記者曾學仁/攝影

我國適才送給邦交國多明尼加包括悍馬車在內的大批軍品，用以鞏固邦交，但今日仍然傳來台多將斷交的訊息。來自多明尼加的訊息指出，多明尼加已決定與中華人民共和國建立外交關係，多明尼加外長與總統行政部部長，目前在北京簽署聯合聲明。

外交部長吳釗燮上午舉行中外記者會抨擊多明尼加與中共建交。記者曾學仁/攝影
外交部長吳釗燮上午舉行中外記者會抨擊多明尼加與中共建交。記者曾學仁/攝影
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我國月前決定祭出高達10億台幣的軍備援贈外交，作為不斷交保險，穩住邦交國多明尼加，包括兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件，價值3,500萬美元（新台幣10.6億元，透過敦睦艦隊將物資送抵多國。前後由前國防部長馮世寬、陸軍司令王信龍訪問多明尼加，確定軍用物資捐助事宜。

根據詹氏防衛網(Janes Defense)報導，多明尼加共和國的國防部長寶林諾去年10月23日訪台期間，就與我國談定這筆高達3500萬美元的軍品捐助事宜，國防部將捐出2架UH-1H直升機與90輛悍馬車，另外還提供100具備用發動機作為後勤備用；相關裝備將在明年1月運交給多明尼加，我國還會為悍馬車的保修與後勤提供為期2年的技術支援；多明尼加將於11月中旬，派員來台接受UH-1H直升機保修訓練。

國防部對多明加的援贈國防部依政府政策執行，所有預算由國防部以妥善裝備零附件先墊支，檢整完運用在悍馬車檢整，以戰備預算支應。

多明尼加共和國的旗幟（左）上午還掛在外交部大廳。 記者曾學仁/攝影
多明尼加共和國的旗幟（左）上午還掛在外交部大廳。 記者曾學仁/攝影
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陸軍司令王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過...
陸軍司令王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢整的陸軍悍馬車，掛著兩國國旗亮相，現場由寶林諾宣讀將這批悍馬車納入多明尼加武裝部隊財產清單的命令。隔日悍馬車車側就塗裝上多國部隊隊徽，架上機槍，在多明尼加國慶閱兵中亮相。圖擷自多明尼加國防部官方臉書網頁
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多明尼加「重音電子報」(Acento ) 當地時間30日報導指出，多明尼加與台灣斷交。圖／「重音電子報」網站
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