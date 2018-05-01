影／中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交
我國適才送給邦交國多明尼加包括悍馬車在內的大批軍品，用以鞏固邦交，但今日仍然傳來台多將斷交的訊息。來自多明尼加的訊息指出，多明尼加已決定與中華人民共和國建立外交關係，多明尼加外長與總統行政部部長，目前在北京簽署聯合聲明。
我國月前決定祭出高達10億台幣的軍備援贈外交，作為不斷交保險，穩住邦交國多明尼加，包括兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件，價值3,500萬美元（新台幣10.6億元，透過敦睦艦隊將物資送抵多國。前後由前國防部長馮世寬、陸軍司令王信龍訪問多明尼加，確定軍用物資捐助事宜。
根據詹氏防衛網(Janes Defense)報導，多明尼加共和國的國防部長寶林諾去年10月23日訪台期間，就與我國談定這筆高達3500萬美元的軍品捐助事宜，國防部將捐出2架UH-1H直升機與90輛悍馬車，另外還提供100具備用發動機作為後勤備用；相關裝備將在明年1月運交給多明尼加，我國還會為悍馬車的保修與後勤提供為期2年的技術支援；多明尼加將於11月中旬，派員來台接受UH-1H直升機保修訓練。
國防部對多明加的援贈國防部依政府政策執行，所有預算由國防部以妥善裝備零附件先墊支，檢整完運用在悍馬車檢整，以戰備預算支應。
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