高市府2條件…興達燃煤機組展延了

2019-02-02 00:04 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



高雄市府環保局昨天在附加兩條件下，審議通過台電興達電廠三、四號機燃煤機組操作許可證展延。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 高雄興達火力電廠三、四號機燃煤機組操作許可後天到期，為減緩空汙，高雄市府昨同意「有條件展延」，除要求每年秋冬生煤用量砍半，冬季還須停止至少一部機組運轉。台中市長盧秀燕也放話年後要與中央積極對話，要求台中燃煤火力電廠四號機組優先除役，否則會有「進一步的行政作為」。

興達除役威脅解除 秋冬須減煤五成

經濟部前天發布最新能源政策，未落實反空汙公投的精神，各界譁然。高雄市府雖然下了「有條件展延」決定，讓興達電廠免於環保團體要求的「除役」威脅，但對經濟部及台電燃煤發電已造成壓力。

接著又有盧秀燕要向中央施壓，先劍指中火使用卅年的四號機組要求退役，之後還鎖定中火十部燃煤機組要在十月、十一月換發使用許可，地方政府頻頻出招，就是要中央面對、改善空汙。

台電興達電廠三、四號機燃煤機組操作許可證二月四日到期，環團曾向高雄、屏東、台南三地陳情，要求三縣市長如期讓興達電廠除役。由於高雄市長韓國瑜選前曾簽署承諾書，高雄市府的態度各界關注。

興達電廠位於環保署公告高屏總量管制區，是區內空汙排放量最大的固定汙染源。高雄環保局長袁中新昨趕在年前最後一個上班日，同意「附加兩項條件」有條件展延許可證。兩條件是：十月至隔年三月空氣品質不良季節，生煤使用總量依民國一○五年使用量減五成；十二月到隔年二月，三、四號機組至少停止運轉一部，確保有效減排。

台電：影響電力調度 盡力而為

台電表示，火力發電非空氣品質不好的主因，已投入三百多億元改善興達電廠設備。高市府的附帶要求，對電力調度與穩定勢必造成影響，但台電改善空品的想法與市府一致，限制很有挑戰性，台電公司會「盡力而為」。

袁中新說，環團雖對許可證展延案有「高度期待」，但公部門須依法行政；考量利弊得失提出有條件方案，是採外科手術方式對個別汙染源精準出拳，優化空汙管制，逐步且有效地改善高雄空品。

環保局評估，附帶條件可於秋冬有效減少粒狀汙染物一一五噸、硫氧化物一二八九噸、氮氧化物一○五二噸，既符合空汙減量需求，也不影響夏季空品良好期間尖峰用電需求，環保局還將下修電力設施排放標準到現行的一半。 中火十部燃煤機組十、十一月面臨換發使用許可問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中火除役 盧秀燕不讓中央以拖待變

台南市環保局長林淵淙說，支持高市府的作為。屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣府上月行文台電，表達不希望興達電廠展延，高市府的作法，代表了解燃煤發電對空品的影響，應該逐步淘汰機組，一勞永逸。

至於中火，盧秀燕上任後兩度在行政院會要求中火最老舊的四號機組除役，中央迄今未回應，加上經濟部最新能源政策，未落實反空汙公投，盧昨表示，不會讓中央以拖待變，過完年後會要求經濟部、環保署實質協商。

市府表示，若中央仍無善意回應，不排除透過稽查中火的環保、勞安等方式反制。