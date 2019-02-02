未減火力發電 盧秀燕：民進黨政府對不起人民

台中市長盧秀燕表示，反空汙公投未落實，中央以拖待變，對不起全國人民。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 經濟部長沈榮津稱核能重啟「地方民意不支持」，新北市長侯友宜昨說，核廢料何去何從是地方最關心的議題，地方只是反映民眾的聲音；台中市長盧秀燕則批，民進黨政府未減少火力發電太對不起人民。

侯友宜說，能源政策一直都是中央主導，地方只是把民眾聲音做個反映。他從來不反對蓋電廠，蓋任何電廠也絕對支持，但安全一定要守住。核廢料何去何從，終極貯存場到底要放在哪個地方，是地方最關心的議題。

盧秀燕認為經濟部公布新版能源政策，未具體回應反空汙公投結果，批評民進黨政府不落實公投結果，實施減煤、減少火力發電太對不起人民。她在行政院會要求拆除中火最老舊的四號機組，經濟部到現在沒有具體回應，以拖待變，過完年後她會積極處理。

盧秀燕說，火力發電對中部空氣影響嚴重，台中火力電廠的發電量，三座核電廠加起來都比不過，不減少燃煤量就會「嗆黑煙」，影響人民健康，她才發起公投。現在公投已經通過了，有超過七百九十多萬人支持，希望民進黨政府落實公投結果。

市府表示，反空汙公投通過內容為「中火年減百分之一發電量」，中央宣稱僅「配合兩年」，等於打了國人一記耳光，難道二年後要提高燃煤量？呼籲中央檢討能源政策，不要忽視國人對減煤的期待。