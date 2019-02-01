台灣再生能源命運多舛 還有三道習題待解

2019-02-01 09:36 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 經過兩個月的斡旋，經濟部能源局終於公告2019年再生能源躉購費率。雖然降幅比預告版本來得少，但無論是太陽光電，或是離岸風電業者都還有關卡待解……。

元月30日，經過近兩個月斡旋，經濟部能源局終於公告2019年的再生能源躉購費率。其中，離岸風電每度5.5160元，且維持階梯式躉購費率，相較去年的5.8元，降幅約5.71％；太陽光電躉購費率降幅則介於0.2％至4.3％之間。

不過，離岸風電仍有4200小時滿發時數的上限（草案為3600小時），經濟部對此提出打折版費率；年售電量若超過4200小時，躉購費率打7.5折，每度4.1370元，若超過4500小時，則打5折，每度2.7580元。

經濟部強調，從費率草案公告到正式拍板前，經歷五次審定會議、12場分組會議，完全依照相關法律、嚴謹透明機制，並採具公信力、可佐證的資料，實質反應在躉購費率上，讓再生能源具有合理利潤。

面對每度5.5元的新版費率，開發商哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，下稱CIP）、達德能源（WPD）都表示，將持續推動風場開發，沃旭能源（Ørsted）與丹麥總部商討對策後，在今天（1月31日）早上做出回應。

沃旭全球離岸風電事業執行長馬汀・諾伯（Martin Neubert）表示，2019年躉購費率與2018年相比，降幅近6％，且增加了年度滿發小時數的限制。「我們認為，設定發電上限將導致無法最有效地營運離岸風場，進而產生實質負面影響。」諾伯指出，沃旭的大彰化東南、西南離岸風場離陸域較遠，新規定不影響近岸風場，但對遠岸風場相當不利。

政府推動綠能、發展離岸風電，也期望藉此打造相關產業鏈。據估算，可望帶動超過9000億台幣的投資額、提供2萬個以上就業機會。

只是丹麥、英國等歐洲國家，至少花了10年甚至15年，才打造出離岸風電供應鏈。全無經驗的台灣，要在2025年前達成近30項零件在地生產，只剩七年時間，還有哪些挑戰？

離岸風電挑戰一〉風場經濟規模不足，影響採購效率

經濟規模，是首要課題。

在歐洲，開發商通常一年進行一個數百MW不等的風場開發案，但以CIP在台灣分配到的併網容量為例，2021年是100MW，2023年452MW，2024年則是48MW。其中，2024年換算下來只需安裝五支風機，「這情況滿不正常的。」侯奕愷說。

然而，CIP在2024年要達標的國產化項目又比前一年多出六項，換言之，為了這五支風機，CIP得多找好幾家國內零組件廠商供貨。

「每年有不同的國產化項目要求，我們試著放到同一個計畫，才有經濟規模。」侯奕愷解釋，CIP將這三年併網的容量視為一項600MW的計畫，向國內廠商採購零組件。截至去年11月，CIP已完成60項本土合約，訂單總額近200億台幣；沃旭也與國內供應商簽了近20項合約。

這背後彰顯的，正是與經濟規模相伴，也是開發商、供應商最在意的成本、產品品質。

CIP台灣區總監許乃文以某國際海纜製造商為例，即使業者經驗十足，且有部分廠房、機械設備能使用，也花了2億歐元（約70億台幣）建造新廠，而且，「至少要有5GW（5000MW）的市場，他們才可能考慮。」

去年7月，台灣綜合研究院院長吳再益，也在「離岸風電在地產業與合理費率座談會」指出，2023年國產化項目增加風機零組件、海纜、水下基礎的施工與監造等，數量最多，但僅有1.4GW容量併網，「考量到市場規模，國內廠商是在蹉跎的。」

一位開發商高層代表指出，有供應商因政策鼓勵，希望延後交貨時間，以生產更多零組件，壓低成本。但開發商得遵守風場興建時程，在台灣未建置施工船隊前，須從國外調度安裝船、施工船，「每個月至少都是1000萬的支出。」一來一往，雙方各有苦衷。

離岸風電挑戰二〉併網容量不均，看不到市場未來

尚未投入的業者憂心經濟規模不足，已投入的廠商則擔心看不到市場未來。

成立31年，位在桃園觀音的世紀鋼是國內老牌鋼構廠。四年前，董事長賴文祥發現離岸風電商機，投標台北港土地、籌設新廠，可說是國產化進度最快的代表。

世紀鋼董事長賴文祥。圖／遠見提供 分享 facebook

去年8月，旗下的世紀風電與丹麥離岸風機水下基礎龍頭Bladt（鈽錸特）合組公司「世紀鈽錸特」，目前約有六位Bladt員工進駐世紀鋼。身為CIP、達德水下基礎的供應商，世紀鋼為了2021年交貨的最高峰，得投資相應的廠房、人力，「當初投了50億（在台北港蓋廠房），現在可能要再加10億。」賴文祥數著。

「我們大概2021年要交180座水下基礎，隔年是零，2023年又有70、80座。」世紀風電董事林明弘補充。

除非，能源局尚未公告的區塊開發辦法中，將國產化列為2025年之後開發風場的評選標準，否則，廠商以億為單位的投資，很可能就此閒置，變相提升成本。

「希望政府能消峰、填谷、划平。」賴文祥再三強調，請主管機關調整、盡可能平均2025年前併網的風場容量。

離岸風電挑戰三〉國產化非護身符，技術、人力需銜接

然而，正當台灣力拚國產化，高喊成為亞太離岸風電重鎮時，也絕不可忽略台灣海峽另一端的大陸福建。

「福建如火如荼在做，當地的產業鏈已比台灣完整。」一名曾任職法人，長年關注離岸風電的研究員直言。

目前，已有外商在福建設立系統廠、零組件廠。「他們是後發先至，技術相對歐洲廠商來說不算差，價格也不會太高。」這名研究員不諱言，台灣若非政策保護，業者從福建進口部分元件，可能更便宜。

圖／遠見提供 分享 facebook

就他的觀察，國際上的離岸風電供應鏈進入成熟期，以西門子（Siemens）、維特斯（Vestas）等一線風機系統廠的供應鏈來說，「有部分台廠打進去，但都不是技術能量最高的，有被取代的可能。」

這名專精離岸風電的研究員坦言，「地利」是台廠切入供應鏈的優勢，開發商因為風場在台灣而就近採購零組件；但若要打世界盃，必須提升技術能量，打入核心元件，且得經過數年取得認證，符合國際大廠標準，「台灣要切入已經比較晚了。」

其次，還有人才缺乏。台灣海事工程龍頭，宏華營造總經理陳宗邦指出，過去相關科系學生畢業後，「不到20％留在原科系服務。」且開發商要求船員符合歐盟訓練規範，但台灣船員多半資格不符，即使現在開始培訓，最快也要五年的時間，趕不上風場建設時程。

太陽光電挑戰〉如何克服盤點土地面臨的障礙

至於在台灣發展相對成熟的太陽光電，也有難題待解決。

調研機構EnergyTrend認為，此次躉購費率調整，對廠商是正向助益；只不過，若要在2025年達成地面型太陽光電裝置容量17GW的目標，如何克服盤點土地面臨的諸多障礙，才是關鍵。

尤其，是涉及農業休耕政策的不適耕作區、生態保育、地層下陷等爭議較大的土地利用。不僅如此，EnergyTrend強調，還有內政土地法令的限制，中央與地方須在地目變更環節達成共識，才能真正推動地面型專案的發展。

回顧過去兩個月，太陽光電、離岸風電業者面對降幅超過10％的躉購費率草案，紛紛出來發聲。除召開聯合記者會，也陸續舉行研討會，只為破解外界迷思、謠言，希望政府訂定躉購費率時，能確實納入台灣獨有的外部成本。

如今，費率拍板，能否克服前述的挑戰，不僅業者得煩惱，力推再生能源的政府部門，或許也得設法幫忙破關，才能讓台灣的再生能源再往前一步。

圖／遠見提供 分享 facebook

（文／蔡立勳 攝影／陳之俊、蘇義傑 本文出自2019.1.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）