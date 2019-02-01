不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

儘管去年選舉通過以核養綠和反空汙公投，但經濟部仍宣布核電不延役不重啟。圖為核一廠。 圖／台電提供 分享 facebook

去年十一月「以核養綠」、「火力發電年減百分之一」公投案過關後，外界預期蔡政府會讓核電重回二○二五年後供電之列，不過，經濟部昨天拍板，核一如期除役，核二及核三不延役，核四不重啟，形同二○二五年「自然廢核」。

火力發電年減一趴 僅實施兩年

另外，燃煤及燃氣加總火力發電年減百分之一，僅依公投結果實施兩年，經濟部還警示，二○二一年將缺電。

至於經濟部原規畫二○二五年綠能兩成、燃氣五成、燃煤三成的能源配比，經濟部昨天並未具體說明是否調整。次長曾文生表示，核三廠二號機於二○二五年五月除役，核電在二○二五年就會降到零，火力發電量則會低於三成；也就是說，二○二五年非核家園政策並未改變。

經濟部宣布核電不延役不重啟、火力發電年減百分之一僅實施兩年。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

工商團體失望：電費將會上漲

對此工商團體大表失望。工商協進會理事長林伯豐說，不用核電，離岸風電又這麼貴，將來工業、民生用電都會上漲；商總理事長賴正鎰則表示，寧可減少使用核電、或降低核電廠發電量，也不應斷然不使用。

經部：重啟與延役客觀不可行

經濟部長沈榮津昨天舉行記者會，決定核電不延役、不重啟，核能重啟與延役「客觀條件不可行，地方民意不支持，困難重重」。

沈榮津說，火力發電廠雖遵循公投結果在今、明年減百分之一，但二○二一年起無法再減百分之一，因為去年火電占比（包括燃氣、燃煤、燃油）高達百分之八十六，屆時又有台積電三奈米、力晶、華邦等重大投資案要進行，火電再減，核電、綠電又無法再額外增加，將有缺電情況。

圖／聯合報提供 分享 facebook

面對缺電窘境 「我們相當困擾」

面臨二○二一年的缺電大限，曾文生說，就算核能延役也無法改變，「抑制火力發電，減少燃煤並改用空汙排放低的燃氣，就必須面對有機組不能發電，我們會被缺電」。沈榮津也說，二○二一年將面對「有機組容量，但是被限電」的窘境，「我們感到相當困擾」。

至於二○二五年的能源配比，可確定的是再生能源維持兩成的目標，其餘八成供電來源仍要「滾動式檢討」。曾文生表示，公投結果規定每年減少火電百分之一，但原有的能源配比是燃氣、燃煤分開算，因此「數學上」無法估計兩者合計減量後，各占供電比率多少，且還有環保等其他因素。