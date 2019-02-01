經部：核四燃料棒 依規畫外送

2019-02-01 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



經濟部昨天表示，核四燃料棒會依立法院決議，分批外送。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府鐵了心要廢核。經濟部昨天表示，核二、核三廠會如期除役，核四燃料棒也會依立法院決議，依規畫分批送出國外處理。

經濟部長沈榮津說，核電延役或重啟，困難重重，客觀條件不可行，地方民意不支持。經濟部宣示核電廠不延役，某個程度也將斷送下一任執政者重新使用核電的權利，因為隨著核電廠陸續除役、燃料棒外送，核能未來會愈難回到能源配比。

目前僅核三廠有機會在今年七月提出延役，但經濟部官員昨天說，核三廠將如期除役。若按此進度進行，二○二○年不論誰執政，核三廠一號機已錯失申請延役時機，僅剩核三廠二號機有機會延役。

目前核一廠一號機運轉執照已到期，即將正式停機，進入除役準備期，台電提出除役計畫已獲原能會同意，環評並已通過。核一廠二號機執照將於今年七月十五日到期。

核二廠一、二號機運轉執照分別於二○二一年十二月二十七日、二○二三年三月十四日到期；核三廠一、二號機則分別於二○二四年七月二十六日及二○二五年五月十七日到期。

因原能會規定核電廠延役須於執照到期前五年提出，目前僅剩核三廠還有機會於二○一九、二○二○年提出延役申請。

針對核四封存後留下一七四四束燃料棒，立法院去年一月決議「賜死」核燃料棒，台電去年七月將三百二十束核燃料棒外送，交由美國原廠核燃料公司處理、暫存，並規畫今年再運出三批、明年送出最後三批。