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離岸風電商：不撤資 會續留台灣

2019-01-30 23:56聯合報 記者江睿智／台北報導

離岸風電發電機。 圖／聯合報系資料照片
離岸風電發電機。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部拍板二○一九年離岸風電躉購費率，離岸風電業者表示，每度五點五一六元的費率雖不夠理想，但「不會離開台灣」，將進行全面性財務評估。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣總監許乃文昨天表示，不會撤離台灣，並且會一路在年底前融資到位。

達德能源（wpd）目前有麗威風場和允能風場，達德表示，已深耕台灣多年，會續留台灣市場，已感受政府努力調升費率的善意，對於目前費率很有信心，內部會再重新估算，再與台灣供應鏈討論報價。

至於先前揚言撤資的沃旭、海龍（北陸／玉山）預計今天才會正式發出聲明。相較預告版本，經濟部已大幅調升費率至五點五一六元，加上經濟部政務次長曾文生昨天三度「溫情」喊話，外界預期，經濟部開出條件應可以滿足業者要求，預期外商都不會撤資了。

許乃文昨天受訪強調，CIP在投資台灣後，持股會長達二十年，且預估進入市場的前九年現金流都還未轉正，更不會離開台灣。她說，絕不會有「十年後走人」的情況。

她表示，CIP獲配彰化海域彰芳、西島二座離岸風場，費率下調近百分之六，雖不夠理想，但終於可以針對費率進行全面性評估，將今年費率與成本結構互相平衡，才能在年底前融資到位，CIP預計年底前會做出最終投資決議。她並強調，這對CIP是挺大挑戰，CIP不會縮減規模、不會撤資，持續留在台灣。

她表示，CIP是肩負最多本土化的廠商，在二○二三年有約二十一項本土化要求、二○二四年有二十七項要求。進一步估算，以三點一GW裝置容量、國產化供應鏈初期投資約三百億元來看，建立本土供應鏈的成本相當於一ＭＷ要花費一千多萬元，是相當沈重的費用。

對於滿發時數上限，許乃文表示，尊重政府的決定；至於恢復階梯式費率，這向來是強化貸款的證據，才能增加銀行融資意願。

離岸風電風電經濟部

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