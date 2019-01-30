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冷眼集／一路開綠燈 政府到底在急什麼？

2019-01-30 23:40聯合報 本報記者張語羚鄒秀明

經濟部昨天公布2019年離岸風電躉購費率，費率比預告版本讓步，並數度對離岸風電開...
經濟部昨天公布2019年離岸風電躉購費率，費率比預告版本讓步，並數度對離岸風電開發商喊話「不要輕言放棄」。圖為經濟部次長曾文生（左）與風電能源小組召集人胡耀祖（右）兩人相視而笑。 記者杜建重／攝影
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經濟部昨天主導拍板二○一九年離岸風電躉購費率，內容做出三大讓步：一是費率比預告版本調升至每度五點五一六元，甚至還高於先前媒體預測的每度約五點三元的價格。二是恢復階梯式費率（前高後低）。三是提高躉購滿發時數。經濟部昨天幾乎都滿足風電業者的訴求方向，會後甚至強調將趕在春節前直接核發籌設許可，形同「繞過」彰化縣府，一路給風電業者開綠燈。

回顧政府各相關部門去年全力用超高效率處理外商風電業者的籌設許可，不僅跨部會加班幫業者湊齊文件，從內政部營建署的海岸管理法，漁業署也迅速發出有條件同意函，雖然各單位都說「依法行政」，但政府替風電業者一路開路「人盡皆知」。

儘管最終因彰化縣長換人，新縣長不願配合政府替業者作嫁，導致許多外商簽不到去年超優惠的每度五點八元躉購費率；但昨天新一輪離岸風電費率出爐，費率仍如預期比預告版本讓步，力拚二○二五年完成五點五GW離岸風電不言可喻。

過去政府「衝刺」離岸風電的理由，正是為二○二五年非核家園的鋪陳，不少專家提醒，我國離岸風電費率比起國外案例實在偏高，起初還可歸因於在二○二五年的「迫切壓力」；但去年以核養綠公投過關，電業法中的「二○二五非核家園」的緊箍咒已被拿掉，經濟部昨天仍要跳過彰化縣政府在本周給外商風電業者發出籌設許可，令人質疑政府到底在急什麼？

據了解，昨天審議會會中委員對於五點五元、四千二百小時等費率結構，其實都有不同意見，但經濟部已經有定見；會後記者會上，還不斷地要對外商流露關愛眼神。

其實蔡政府若能善加運用核能的成本優勢，挾公投民意與外商談判，不失為好策略；隨著科技進步、資訊透明，即使離岸風電晚幾年開發，五點五GW還是可以達標，更能為全民爭取好的購電價格。

而經濟部今天可能將公布新能源占比政策，主要是回應「以核養綠」等公投獲過關後的政策方向；但從昨天經濟部的急衝離岸風電的態度推估，恐怕公投結果仍難落實為政策。

經濟公投非核家園以核養綠電價

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