親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
離岸風電遴選
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

近滿分錄取美名校UCLA 陳子璇女兒生父竟是通緝犯

離岸風電遴選 外商囊括前3名

2018-04-30 17:46中央社 台北30日電

離岸風電規劃場址遴選結果正式出爐，經濟部今天公布結果，民國109年完工併聯遴選分...
離岸風電規劃場址遴選結果正式出爐，經濟部今天公布結果，民國109年完工併聯遴選分配容量738MW，分別為上緯的海能風場378MW，及德商達德能源wpd為360MW。 圖／聯合報系資料照片
分享

離岸風電遴選結果今天出爐，109年裝置容量738MW，110至113年併聯容量3098MW，總計3836MW，開發商估可在113年底前達標；獲得裝置容量最多者為德商達德wpd、沃旭能源及CIP。

離岸風電規劃場址遴選結果正式出爐，經濟部今天公布結果，民國109年完工併聯遴選分配容量738MW，分別為上緯的海能風場378MW，及德商達德能源wpd為360MW。

110至114年完工併聯遴選分配容量共3098MW，6家開發商德商達德wpd、沃旭能源、CIP（哥本哈根基礎建設基金）、中鋼、台電及NPI（北陸電力），容量達3098MW。

以開發商來看，獲得最大離岸風電裝置容量為德商能源wpd，總裝置容量為1058MW；第2名為沃旭能源，總裝置容量達到順位上限900MW；第3名為CIP，總裝置容量為600MW，已達順位上限，前三名全為外商囊括。

台電、中鋼屈居第4、第5名，新加坡玉山能源及加拿大北陸電力（NPI）則排序第6；開發商估計可在113年前完成。

經濟部政務次長龔明鑫表示，考量風場完整性、開發效益及併網容量等條件，109年裝置容量738MW，110至114年完工併聯則有6家開發業者獲選，總分配容量3098MW，總計3836MW。

龔明鑫指出，此次遴選是採委員制，委員針對開發商的簡報內容及詢答後不討論進行評分，大家彼此不知道分數；第二階段3GW的遴選部分，就他觀察，越清楚說明國內產業合作情況，越有機會獲得評審青睞。

離岸風電中鋼

相關新聞

離岸風電「開獎」四縣市 彰化最集中占比過六成

2018-04-30 17:04

離岸風電遴選結果出爐 黃士修：政府偏袒特定廠商

2018-04-30 16:11

離岸風電遴選結果出爐！ 共七開發商取得門票

2018-04-30 14:18

離岸風場遴選結果 達德、沃旭最大贏家

2018-04-30 14:17

離岸風場遴選出爐 達德大贏家、台電大黑馬

2018-04-30 14:10

「早點賺錢」 離岸風電獲選廠商半數拚110年完工

2018-04-30 16:06

經濟部今午宣布離岸風電開發商遴選結果

2018-04-30 06:01

熱門文章

離岸風場遴選出爐 達德大贏家、台電大黑馬

2018-04-30 14:10

經濟部今午宣布離岸風電開發商遴選結果

2018-04-30 06:01

買到最高點！ 頭前重劃區頂樓戶慘賠千萬元

2018-04-30 11:56

離岸風電遴選結果出爐！ 共七開發商取得門票

2018-04-30 14:18

首報族免驚 5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

2018-04-30 09:00

望打進蘋果供應鏈 紫光揪台廠組記憶體聯盟

2018-04-30 00:30

離岸風場遴選結果 達德、沃旭最大贏家

2018-04-30 14:17

女兒指揮獨董 立委批新光金家天下

2018-04-30 11:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top