離岸風電遴選 外商囊括前3名

2018-04-30 17:46 中央社 台北30日電



離岸風電規劃場址遴選結果正式出爐，經濟部今天公布結果，民國109年完工併聯遴選分配容量738MW，分別為上緯的海能風場378MW，及德商達德能源wpd為360MW。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

離岸風電遴選結果今天出爐，109年裝置容量738MW，110至113年併聯容量3098MW，總計3836MW，開發商估可在113年底前達標；獲得裝置容量最多者為德商達德wpd、沃旭能源及CIP。

離岸風電規劃場址遴選結果正式出爐，經濟部今天公布結果，民國109年完工併聯遴選分配容量738MW，分別為上緯的海能風場378MW，及德商達德能源wpd為360MW。

110至114年完工併聯遴選分配容量共3098MW，6家開發商德商達德wpd、沃旭能源、CIP（哥本哈根基礎建設基金）、中鋼、台電及NPI（北陸電力），容量達3098MW。

以開發商來看，獲得最大離岸風電裝置容量為德商能源wpd，總裝置容量為1058MW；第2名為沃旭能源，總裝置容量達到順位上限900MW；第3名為CIP，總裝置容量為600MW，已達順位上限，前三名全為外商囊括。

台電、中鋼屈居第4、第5名，新加坡玉山能源及加拿大北陸電力（NPI）則排序第6；開發商估計可在113年前完成。

經濟部政務次長龔明鑫表示，考量風場完整性、開發效益及併網容量等條件，109年裝置容量738MW，110至114年完工併聯則有6家開發業者獲選，總分配容量3098MW，總計3836MW。

龔明鑫指出，此次遴選是採委員制，委員針對開發商的簡報內容及詢答後不討論進行評分，大家彼此不知道分數；第二階段3GW的遴選部分，就他觀察，越清楚說明國內產業合作情況，越有機會獲得評審青睞。